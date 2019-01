Najlepsi dostawcy tuczników w 2017 roku

Dobiegła końca 14. edycja konkursu Hodowca Roku. W piątek 12 stycznia odbyła się gala finałowa, podczas której uhonorowano rolników współpracujących z firmą Gobarto.

Konkurs Hodowca Roku to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży mięsnej w Polsce. Przedsięwzięcie ma na celu podziękowanie dostawcom żywca wieprzowego za całoroczną, partnerską współpracę. To forma docenienia pracy dostawców Gobarto S.A., którzy wyznaczają na polskim rynku standardy najwyżej jakości hodowli. Już po raz kolejny uroczystość odbyła się w Hotelu pod Szyszkami mieszczącym się w Nowej Obrze w województwie Wielkopolskim. Na najlepszego hodowcę czekał samochód: Opel Grandland X Innovation.

– Jesteśmy obecnie jednym z największych polskich producentów mięsa, jednak nie byłoby nas w tym miejscu gdyby nie Wy. Jesteście dla nas nie tylko partnerami biznesowymi, lecz także inspiracją do dalszego rozwoju oraz doskonalenia się. To dzięki Wam, Waszej pasji, zaangażowaniu i ciężkiej pracy udaje się nam wspólnie osiągać sukces – powiedział Dariusz Formela, prezes zarządu Gobarto S.A., dziękując w ten sposób wszystkim hodowcom.

Uczestnicy podsumowali cały ubiegły rok oraz świętowali odniesione sukcesy. Podczas Gali wystąpili Rudi Schubert i Stachursky. Wydarzenie uświetnił także występ taneczny Anny Głogowskiej i Jana Klimenta. Główna nagroda w tegorocznej odsłonie konkursu trafiła do pani Janiny Poczty.

Pozostałe nagrody konkursowe prezentowały się następująco:

bon wakacyjny trafił do Piotra Duszyńskiego z Wybranowa,

Agnieszka Talarczyk – Stachowiak z Chwalęcina wylosowała telewizor Samsung LED Curved,

smartfon Apple iPhone 7 będzie służył Panu Wojciechowi Bruzi z Szymanowa,

Jan Bielski z Golczewa wylosował ekspres ciśnieniowy Krups,

bon jubilerski Apart trafił do Leszka Prałata z Nowej Wsi,

Józef Fojutowski ze Zrazimia k/Janowca Wlkp. został właścicielem wiertarko-wkrętarki Bosch PSR 18 LI-2,

Jacek Skrobała z Łoniewa k/Osiecznej wylosował odkurzacz uniwersalny Karcher WD 6 P Premium,

Tomasz Mendyka z Domachowa k/Krobi wylosował tablet Samsung Galaxy Tab E 3G,

robot planetarny Zelmer trafił do Elżbiety Banasiewicz ze Szczytników.

Podczas gali zaprezentowano także program integracji hodowców tuczu – Gobarto 500. Jest to projekt, którego celem jest odbudowa i wzmocnienie polskiej produkcji trzody chlewnej. Program polega na partnerskiej współpracy pomiędzy firmą Gobarto, a rolnikiem. Jego głównym założeniem jest odchów tuczników, dostarczonych przez Gobarto, na gruncie rolnika. Hodowca uczestniczący w inicjatywie ma zagwarantowane stałe, miesięczne wynagrodzenie wynoszące do 10 tys. złotych miesięcznie, niezależnie od sytuacji na rynku, powiększone o kwotę potrzebną do spłaty kredytu oraz do pokrycia kosztów wody i energii elektrycznej. Pierwszym hodowcom, którzy przystąpili do programu, firma Gobarto przekazała podczas gali voucher o wartości 3 tys. złotych na produkty stosowane przy hodowli zwierząt.

– Gobarto, chcąc odbudować pogłowie trzody chlewnej w naszym kraju, zaproponowała rolnikom program Gobarto 500. Program ten zyskał bardzo duże uznanie, mocno się rozwija i liczymy, że uda nam się osiągnąć założone cele – informuje Jacek Jagiełłowicz, prezes zarządu Agro Gobarto Hodowca sp. z o.o.

Podczas gali obecna była także firma Cedrob, która przedstawiła zgromadzonym m.in. nową, powstającą w Kluczborku wytwórnię pasz. Będzie to najnowocześniejszy obiekt tego typu w Polsce, a zarazem jeden z czołowych w Europie. Jego moc przerobowa wyniesie ponad 2,5 tys. ton na dobę. Linia produkcyjna dysponować będzie sprawdzonymi, nowoczesnymi urządzeniami zgodnymi z najwyższymi na świecie standardami technicznymi. Zboża będą dodatkowo badane laboratoryjnie podczas trzech etapów: magazynowania, produkcji i rozładunku u klienta. To wszystko zagwarantuje wysoką jakość produkowanych pasz.

Źródło: Gabarto