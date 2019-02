Nagrody za innowacje dla Case IH na targach Fieragricola

Case IH zdobyła dwa wyróżnienia Złoty Liść (Gold Leaf) na targach Fieragricola 2018 za swój nowy układ automatyzacji skrętu na uwrociu AFS AccuTurn oraz nowy ciągnik Maxxum Multicontroller z przekładnią Semi-Powershift ActiveDrive 8. Dwie statuetki Srebrny Liść (Silver Leaf) wyróżniające innowacje technologiczne marki: nowy przegubowy ciągnik wysokiej mocy Quadtrac CVX oraz adaptacyjny układ kierowniczy.

Marka Case IH otrzymała cztery nagrody za innowacje technologiczne podczas specjalnej ceremonii w centrum konferencyjnym Palazzo della Gran Guardia we włoskiej Weronie, zorganizowanej w przeddzień Międzynarodowych Targów Technologii i Maszyn Rolniczych Fieragricola 2018, które odbywają się w tym mieście w dniach od 31 stycznia do 3 lutego.

Przyznawane wspólnie przez organizatorów wydarzenia oraz magazyn L’Informatore Agrario, nagrody te wyróżniają najbardziej zaawansowane technologicznie produkty wprowadzone na rynek w sektorze rolniczym w 2017 r. Szczególna uwaga przykładana jest do wprowadzonych w każdym z produktów nowych technologii, ich wpływ na równoważenie rozwoju środowiskowego i gospodarczego, udoskonalenia w zakresie jakości produktu, jak również przyjazność dla użytkownika z punktu widzenia klienta.

– Rolnicy na całym świecie coraz bardziej uświadamiają sobie korzyści, jakie rozwój nowych technologii i zaawansowane rozwiązania zintegrowane w najnowszych produktach Case IH przynoszą ich przedsiębiorstwom w zakresie zwiększenia wydajności produkcyjnej, komfortu operatora i redukcji kosztów. Wszyscy jesteśmy więc zaszczyceni, że te nowe technologie zostały docenione za pośrednictwem tak prestiżowych wyróżnień – mówi Peter Friis, dyrektor ds. marketingu handlowego Case IH na obszar Europy, Środkowego Wschodu i Afryki (EMEA).

AFS AccuTurn (Srebrny Liść)

Nowy układ AccuTurn marki Case IH umożliwia automatyzację skrętów na uwrociu oraz precyzyjny przejazd ciągnikiem do kolejnej wybranej ścieżki. Dzięki temu zwiększa on komfort pracy operatora przy wykonywaniu powtarzających się czynności w ciągu długiego dnia pracy.

Jako ulepszenie dotychczasowego układu automatycznego prowadzenia AccuGuide naszej marki, układ AccuTurn zapewnia, że podczas skręcania na uwrociach maszyna prowadzona jest z taką samą dokładnością, jak podczas pracy w innych częściach pola. Układ współpracuje zarówno z narzędziami ciągnionymi, jak i podczepianymi oraz umożliwia regulację takich parametrów jak szerokość uwrocia, kształt skrętu i początek rozpoczęcia manewru skręcania.

Dystans pozostały do rozpoczęcia skrętu wyświetlany jest na ekranie monitora AFS, natomiast układ AccuTurn zostaje załączony zaraz po tym, jak system sterowania jazdą na uwrociu HMC II podniesie narzędzie i odłączy w ciągniku napęd na cztery koła. Do aktywacji układu AccuTurn wymagany jest kod aktywacyjny, który można nabyć u lokalnego dystrybutora Case IH. Można z niego korzystać we wszystkich poprzednich wersjach układu AccuGuide z monitorem AFS 700.

Maxxum Multicontroller z ActiveDrive 8 (Złoty Liść)

Ciągniki Maxxum Multicontroller marki Case IH o mocy od 166 KM do 145 KM dostępne są teraz z napędem ActiveDrive 8 – zaawansowaną przekładnią Semi-Powershift z ośmioma biegami Powershift w każdym z trzech zakresów. Nagrodzony jako Maszyna Roku 2018 w kategorii „klasa średnia”, osiągnął ostatnio rekord najwyższej oszczędności paliwa, jaką kiedykolwiek zanotowano dla czterocylindrowego silnika w teście Powermix zatwierdzonym przez DLG.

Ze względu na brak konieczności zastosowania sprzęgła, przekładnia ActiveDrive 8 przeznaczona jest do zadań wymagających użycia dużej mocy, w których krytyczne znaczenie ma zachowanie dynamiki, jak np. w przypadku prac uprawnych lub obsłudze dużych kosiarek. Prawdziwa przekładnia nawrotna eliminuje straty napędu lub trakcji podczas zmiany kierunku jazdy na pochyłościach, natomiast funkcja rozłączania napędu po naciśnięciu hamulca ułatwia zatrzymywanie lub załadunek bel przy użyciu ładowacza.

Funkcja automatycznej zmiany biegów pozwala automatycznie zmieniać osiem biegów przy pracach polowych oraz szesnaście biegów w górnych dwóch zakresach przeznaczonych do jazdy po drodze.

We wszystkich czterocylindrowych ciągnikach Maxxum Multicontroller montowany jest oszczędny 4,5 – litrowy silnik siostrzanej spółki Case IH – FPT Industrial oraz prosty w obsłudze podłokietnik z Multicontrollerem i joystickiem, od którego wziął swoją nazwę.

Quadtrac CVX (Srebrny Liść)

Pierwszy na rynku ciągnik przegubowy z podwoziem gąsienicowym wyposażony w przekładnię bezstopniową – Quadtrac CVX zapewnia większą oszczędność paliwa i łatwość obsługi oraz mniejsze zmęczenie operatora w najwyższym sektorze mocy na rynku ciągników.

Umożliwiając płynną jazdę w zakresie prędkości 0-43 km/h oraz 0-17km/h na biegu wstecznym, nowa przekładnia CVXDrive dostępna w modelach Quadtrac 470, 500 i 540 CVX, pozwalająca rozwinąć maksymalną moc 525 KM, 558 KM i 631 KM, prezentuje szereg znaczących zalet. Obejmują one łatwość obsługi, szybsze przyspieszanie do prędkości docelowej w polu i na drodze, mniejsze zmęczenie operatora, rozwijanie pełnej mocy przy niskiej prędkości jazdy przy specjalistycznych pracach lub stosowaniu specjalnych narzędzi roboczych oraz możliwość wykorzystania całego przepływu w układzie hydraulicznym przy jeździe z niską prędkością podczas wykonywania takich prac jak sadzenie lub siew. Przekłada się to na wzrost wydajności, szybsze cykle robocze i maksymalną oszczędność paliwa. Nową przekładnię można skonfigurować do pracy z konkretną prędkością jazdy do przodu lub prędkością obrotową silnika, po czym automatyczny system zarządzania wydajnością steruje odpowiednio silnikiem i przekładnią.

Adaptacyjny układ kierowniczy (Srebrny Liść)

Ciągnik Maxxum Multicontroller można obecnie wyposażyć w adaptacyjny układ kierowniczy (ASC). Ten układ kierowniczy ze zmiennym przełożeniem umożliwia operatorowi sterowanie przełożeniem obrotów kierownicy i kątem skrętu przednich kół stosownie do wymogów.

Układ ASC umożliwia regulację liczby obrotów koła kierownicy pomiędzy położeniami skrajnymi w zależności od wykonywanej pracy. Za pośrednictwem monitora AFS ciągnika operator może wybrać żądane przełożenie spośród trzech ustawień wstępnych lub ustawień użytkownika.

Źródło: Case