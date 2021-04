Nagroda Red Dot: Product Design 2021 Award dla ciągników Massey Ferguson serii 8S

Massey Ferguson, międzynarodowa marka maszyn rolniczych koncernu AGCO otrzymała nagrodę Red Dot: Product Design 2021 za wzornictwo produktów w kategorii pojazdów użytkowych. Nagrodą uhonorowano serię ciągników MF 8S. To już kolejna prestiżowa nagroda dla marki Massey Ferguson po Tractor of the Year 2021, a także Best Global Digital Launch 2020.



Międzynarodowa kapituła wyłoniła ciągnik MF 8S spośród tysięcy maszyn zgłoszonych

z ponad 60 krajów do konkursu Red Dot Award: Product Design 2021, który wygrać

mogą wyłącznie produkty o najlepszym wzornictwie.

– Zwycięstwo ciągników MF 8S w tak wyjątkowym konkursie jest dla nas ogromnym

zaszczytem – mówi Thierry Lhotte, wiceprezes w Massey Ferguson.

– Seria MF 8S to dla nas nowa epoka w projektowaniu ciągników i udało się im zdobyć uznanie jury konkursu Red Dot: Product Design 2021 Award. Seria MF 8S została stworzona przez rolników dla rolników, przeszła siedem lat dokładnych prób i badań oraz szeroko zakrojonych konsultacji z klientami. Łączy w sobie bardzo awangardowe wzornictwo i praktyczność. Ciągniki są bardzo dobrze wyposażone, a także zupełnie odmieniają sposób pracy traktorzystów – dodaje Thierry Lhotte.

– Premiera MF 8S jest pierwszym kamieniem milowym naszej ofensywy rynkowej, której

trzonem jest całkowicie zmodernizowana oferta ciągników. Jesteśmy zachwyceni, że

MF 8S zdobywa zarówno najwyższe nagrody branżowe i świetne opinie od rolników,

którzy chętnie wybierają modele z tej serii. To dopiero początek. Po premierze MF 8S i

MF 5S w 2020 r., do końca roku 2022 zamierzamy wprowadzić kolejne nowości,

maszyny, które zgodnie z oczekiwaniami rolników mają być proste, niezawodne,

inteligentne i połączone w sieci maszyny – mówi Francesco Murro, Director Marketing,

Massey Ferguson Europe & Middle East.

Charakterystyczna dla serii MF 8S konstrukcja Protect-U z 24-centymetrową przerwą

między kabiną i zabudową silnika jest czymś niespotykanym. Oprócz redukcji ciepła,

hałasu i wibracji przenoszonych do kabiny, unikalna, pozycja silnika ułatwia chłodzenie

jednostki napędowej, co sprzyja wyższym osiągom.

Całkowicie nowe ciągniki serii MF 8S to również nowatorskie wzornictwo i zupełnie

nowa filozofia projektowania wszystkich ich aspektów – od silnika i kabiny po

przekładnie i przeniesienie napędu, a także nowe rozwiązania sterowania i łączności.

Ciągniki wyróżniają się bogatym wyposażeniem dostępnym w różnych pakietach. Pakiety

umożliwiają nabywcom wybór maszyny z funkcjami, których naprawdę potrzebują. Seria obejmuje cztery modele ciągników o mocy od 205 KM do 265 KM, zaś każdy z

nich może wygenerować 20 koni mechanicznych więcej dzięki systemowi zarządzania

mocą silnika (Engine Power Management).

Seria ciągników MF 8S to odpowiedź Massey Ferguson na oczekiwania nowoczesnego,

zrównoważonego rolnictwa – najnowocześniejsze maszyny z pełną gamą usług

sieciowych, dzięki którym rolnicy będą mogli prowadzić działalność z wyższą

rentownością

Źródło: Massey Ferguson