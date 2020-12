Nagroda im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego dla NSZZ RI “Solidarność”

Nagrodę im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego – długoletniego Krajowego Duszpasterza Rolników za rok 2020 otrzyma Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych “Solidarność”.

Kapituła Nagrody przyznawanej przez Fundację ,,Solidarna Wieś’’ postanawiała w ten sposób uczcić 40 lat istnienia Związku. Po strajkach sierpniowych w 1980r rolnicy musieli podjąć nieugiętą walkę z władzami komunistycznymi o zalegalizowanie swojej niezależnej organizacji. Walka trwała 9 miesięcy. Rejestracja „Solidarności” rolników nastąpiła 12 maja 1981r.

– Przypominamy rolę Prymasa Tysiąclecia – kard. Stefana Wyszyńskiego. Bez Jego zdecydowanego wsparcia i twardych nacisków na władze – w połączeniu z odwagą tysięcy chłopów polskich – powstanie NSZZ RI „Solidarność” byłoby niemożliwe. Jednocześnie Kapituła chyli głowę przed często zapomnianymi bohaterami tamtych lat. Wielu rolników traciło życie i zdrowie w walce o wolność zrzeszania się. Uznanie należy się również kapłanom z parafii wiejskich i małomiasteczkowych, którzy wspierali niezależny ruch ludowy, a w stanie wojennym i latach 80. ubiegłego wieku umożliwiali działanie podziemnej organizacji. Kapituła doceniła program Związku , który za priorytet uznaje obronę polskiej ziemi, prawo do prywatnej własności, troskę o trwałość rodzinnych gospodarstw rolnych, obronę tradycji i chrześcijańskiego systemu wartości. „Solidarność „ Rolników Indywidualnych zawsze uważał, że prawo do efektywnego gospodarowania na własnej ziemi to racja stanu państwa polskiego i warunek jego niepodległości. Kapituła wysoko oceniła, że w swej czterdziestoletniej historii NSZZ RI „Solidarność” , walcząc o prawa rolników , był i jest Związkiem, który nie boi się zmian i czynnie uczestniczy w przemianach w Polsce i Europie. Członkowie Związku są świadomi odpowiedzialności za oddaną im do zagospodarowania ziemię , za siłę rodziny i kraju – uzasadnia Sławomir Siwek, przewodniczący Rady Fundacji ,,Solidarna Wieś’’.

Nagroda im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego, przyznana została po raz siedemnasty. Dotychczas laureatami były osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla spraw rolnictwa , kultury oraz rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego wsi i małych ojczyzn : prof. Andrzej Stelmachowski, prof. Maria Radomska, ks. kard. Józef Glemp -Prymas Polski , ks. prał. Bogusław Bijak, ks. bp Alojzy Orszulik, dr Maria Stolzman, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Roman Kluska, Josef Rottenaicher (Bawaria), ks. abp Józef Michalik, prof. Alojzy Szymański, o. dr Stanisław Jaromi, ks. Kazimierz Kaczor, prof. Jacek Hilszczański, zespół pieśni i tańca „Mazowsze”, ks. abp. Henryk Hoser.