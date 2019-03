Nagroda DEALER ROKU CLAAS 2018

Firma CLAAS co roku honoruje swoich najlepszych dealerów nagrodą DEALERA ROKU. Podstawą przyznania nagrody nie jest audyt wykonywany przez pracowników CLAAS Polska a wynik badania zadowolenia klientów marki CLAAS. Badanie przeprowadzane jest corocznie. W telefonicznej ankiecie sprawdzane jest zadowolenie ponad 1 200 klientów, którzy zakupili maszynę CLAAS w ostatnich dwóch sezonach. Badanie podzielone jest na kilka obszarów: zadowolenie z doradztwa przy sprzedaży, zadowolenie z usług serwisowych a także zadowolenie z zaopatrzenia w części zamienne. W każdej z tych części klienci odpowiadają na liczne pytania z zakresu zadowolenia z obsługi. Osobnym blokiem pytań są pytania dotyczące zadowolenia z maszyn. Poziom zadowolenia jest oceniany w prostej skali pięciostopniowej gdzie: 1 to najgorsza ocena, 5 – ocena najlepsza. Ocena jest bardzo obiektywna ponieważ jest oceną przyznawaną bezpośrednio przez klienta, a badana grupa jest odpowiednio duża, co ogranicza do minimum błędy statystyczne.

W tym roku uroczyste wręczenie nagrody dla najlepiej ocenionych dealerów miało miejsce 21.08.2018 w siedzibie CLAAS Polska w Niepruszewie, na terenie Akademii CLAAS. W trakcie ceremonii Zarząd CLAAS Polska uhonorował trzech dealerów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w badaniu:

1. Agrimasz sp. z o.o.

2. PHZ Kalchem sp. z o.o.

3. Świerkot sp. z o.o.

W imieniu tych firm z rąk Zarządu CLAAS Polska nagrody odebrali: Jarosław Kogut – Prezes Zarządu Agrimasz sp. z o.o.; Waldemar Kalisz – Prezes Zarządu PHZ Kalchem sp. z o.o., Grzegorz Świerkot – Prezes Zarządu Świerkot sp. z o.o.

Należy podkreślić, że średnie oceny wszystkich dealerów marki CLAAS w Polsce znajdowały się w zakresie 4,1 – 4,7, co oznacza, że każdy z dealerów CLAAS został wysoko oceniony przez klientów. Dzięki tak szerokiemu badaniu jesteśmy w stanie ocenić prawie każdy aspekt naszej działalności i wspólnie z dealerami podjąć działania mające na celu stałe udoskonalanie jakości świadczonych usług.

Informacje o CLAAS

Przedsiębiorstwo CLAAS (www.claas-gruppe.com) zostało założone jako firma rodzinna w 1913 roku i jest jednym z wiodących producentów sprzętu rolniczego na świecie. Firma, której siedziba główna mieści się w Hersewinkel w Westfalli, jest liderem na europejskim rynku kombajnów zbożowych. CLAAS jest również światowym liderem w zakresie sieczkarni polowych oraz uznanym na świecie producentem ciągników, pras rolniczych oraz maszyn do zbioru zielonek. W portfolio produktów CLAAS znajdują się również najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne dla rolnictwa. Firma CLAAS zatrudnia 11,3 tys. pracowników na całym świecie, a sprzedaż w roku obrotowym 2016 osiągnęła wartość 3.6 miliardów Euro.

Źródło: Claas