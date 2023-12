Nadzieje na podwyżki szybko ostygły. Ceny zbóż na światowych giełdach 19.12.2023

Podwyżki z poniedziałku okazały się tylko wyjątkiem pomiędzy kolejnymi spadkowymi dniami. Wczoraj ceny pszenicy i rzepaku spadły na paryskim Matifie, zaś cena kukurydzy pozostała bez zmian.

Ceny pszenicy

Niskie ceny rosyjskiej pszenicy, które są w zasadzie punktem odniesienia na rynku, a także silne euro nie pozwalają na wybicie na Matifie. w efekcie cena pszenicy spadła wczoraj o 1 euro za tonę do 223 EUR/t. Przygnębiająca okazałą się także wiadomość o zakupie przez Egipt prawie 0,5 mln ton rosyjskiego ziarna.

– Według stanu na dzień 17 grudnia unijny eksport pszenicy miękkiej osiągnął 13,98 mln ton, czyli o 16% mniej niż w zeszłym roku wynoszący 16,55 mln ton, podała we wtorek Komisja Europejska. Chociaż różnica w stosunku do poprzedniego sezonu zmniejszyła się w ostatnich tygodniach, co odzwierciedla uwzględnienie opóźnionych danych z Bułgarii, eksport z UE w dalszym ciągu był hamowany przez duże dostawy z Rosji, a także ożywienie w ukraińskim handlu morskim – informuje serwis Kaack.

Najwięcej wyeksportowały: Rumunia z 3,67 mln ton, Francja z (2,87 mln ton), Polska (2,23 mln ton), Bułgaria z 1,53 mln ton i Niemcy z 1,23 mln ton. Najwięcej unijnej pszenicy kupiły: Maroko – 2,06 mln ton, Nigeria – 1,37 mln ton, Egipt – 1,15 mln ton i Algieria – 1,06 mln ton.

Inaczej sytuacja wyglądała wczoraj w Chicago; tam cena pszenicy wzrosła o 6,75 ct do 622,75 ct/bu (209 EUR/t) ze względu na niezbyt sprzyjające prognozy pogody.

Ceny rzepaku

Cena rzepaku spadła w Paryżu jeszcze mocniej, bo o 6,75 EUR/t do 426 EUR/t podążając za spadającą ceną soi w Chicago (-17,4 ct/bu, 444 EUR/t). – Rynek soi został pogorszony przez prognozy pogody obiecujące deszcze dla dotkniętych suszą obszarów upraw w Brazylii. Warunki sprzyjają także w Argentynie po opadach deszczu, więc w Ameryce Południowej wciąż jest szansa, że ​​całe zbiory soi w 2024 roku będą znacznie większe niż w tym roku – czytamy w serwisie Kaack.

Czynnikiem potęgującym spadki jest drożejąca ropa naftowa.

Ceny kukurydzy

Kontrakty na kukurydzę zamknęły się w Chicago ze stratą o 4,25 ct i z ceną 472,75 ct/bu (170 EUR/t). Na Matifie cena pozostała bez zmian – 198,75 EUR/t w kontraktach na marzec, jednak kolejne daty spadały. Poprawiają się perspektywy zbiorów kukurydzy w Brazylii, a, jak podaje Kaack, import kukurydzy do UE osiągnął w bieżącym roku gospodarczym do 17 grudnia 7,89 mln ton, czyli o 43% mniej niż 13,84 mln ton w tym samym okresie ubiegłego roku. Hiszpania odpowiadała za prawie połowę importu (3,5 mln ton).

Źródło: Kaack