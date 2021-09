Nadszedł właśnie najlepszy moment na regulację pokroju rzepaku

Rzepaki wysiane w optymalnym terminie agrotechnicznym znajdują się właśnie w fazie 4-6 liści właściwych (BBCH 14-16), co oznacza, że jest to idealny moment na wykonanie regulacji pokroju roślin.

W tym roku ze względu na silne opady nawalnych deszczy, nie we wszystkich regionach jednak udało się je zasiać w optymalnym terminie. Niestety, część plantacji zasianych w optymalnym terminie, na które spadły nawalne deszcze i spowodowały zaskorupienie gleby, nie wschodzą równomiernie. W takich łanach problemem jest wyrównanie roślin, które trzeba dokładnie ocenić, przed wykonaniem zabiegu.

Jak na razie nie ma silnej presji suchej zgnilizny kapustnych (Phoma). Zdecydowana większość s.cz. zarejestrowanych do regulacji pokroju rzepaku należy do triazoli, jak np. tebukonazol czy protiokonazol, difenokonazol, metkonazol, które występują solo bądź w mieszaninach. Triazole solo są w pełni skuteczne, gdy temperatura jest wyższa niż 10–12 st. C.

Przy okazji skracania rzepaku warto pamiętać o podaniu mikroelementów, które odgrywają bardzo ważną rolę w kształtowaniu odporności rzepaku na mróz i polepszeniu zimotrwałości. Istotną rolę odgrywają: bor, mangan, molibden, miedź. Szczególnie ważny jest bor, który ułatwia gromadzenie cukrów rozpuszczalnych – to jeden z ważniejszych procesów podczas hartowania na mróz. Bor jest mało mobilny w roślinie, a objawy jego niedoboru są najpierw widoczne na młodszych organach. Koniecznie należy go podawać rzepakowi kilka razy w sezonie – pierwszy raz właśnie teraz jesienią. Pamiętajmy także o siarce i magnezie.