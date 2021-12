Nadal rosną ceny pszenicy, rzepaku i ropy

Środowe zamknięcie przyniosło kolejny dzień wzrostu cen pszenicy na światowych giełdach. Zyskiwała również ropa, a za nią rzepak, który w szczytowym momencie wczorajszej sesji osiągnął na MATIF cenę 754,75 EUR/t.

Ostatecznie jednak cena rzepaku na zamknięciu zatrzymała się na kwocie 746,75 EUR/t, co oznacza wzrost w porównaniu do czwartkowego zamknięcia o 1,19 proc. Drożała także ropa; brent o 1,77 proc., a WTI o 2,31 proc., osiągając ceny odpowiednio 75,29 USD/t i 72,76 USD/t.

A co z pszenicą?

– Od wtorku (21.12.2021) rosną też notowania pszenicy po obu stronach Atlantyku. Kontrakty na pszenicę ma za sobą trzytygodniową falę przecen – od szczytu z 24-listopada (historyczne maksima w Paryżu i 9-letnie w Chicago) do blisko 2-miesięcznego minimum z 15-grudnia. W ciągu kilku dni kontrakt na pszenicę SRW w Chicago odrobił połowę wcześniejszej przeceny. Analogiczny kontrakt w Paryżu podrożał z ok. 275 EUR/t do 292,25 EUR/t na zamknięciu w środę, co też stanowi blisko połowę spadku – informuje Andrzej Bąk z serwisu e-WGT, wskazując jednocześnie, że rosnące notowania pszenicy to efekt złego stanu zasiewów w USA oraz plotek dotyczących możliwości wprowadzenia kontyngentu przez Ukrainę, podobnie jak do tej pory zrobiły to Rosja i Argentyna. Analityk wskazuje także na poprawę nastrojów, która to przyciąga kapitał spekulacyjny.

Na MATIF traciła za to wczoraj kukurydza, choć minimalnie, bo tylko 0,31 proc., osiągając cenę 244 EUR/t.