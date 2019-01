Nabiał z Polski w Nowej Zelandii

Począwszy od 21 listopada polskie produkty mleczarskie będą oferowane, po raz pierwszy w historii, na światowej giełdzie nabiału Global Dairy Trade (GDT Events) w Nowej Zelandii.

Polskie towary sprzedawane będą za pośrednictwem Polish Dairy – pierwszego polskiego integratora obrotu. Dzięki temu rozwiązaniu, każda mleczarnia w Polsce uzyska łatwy i efektywny kosztowo dostęp do międzynarodowego rynku importerów obejmującego 520 hurtowych nabywców. W obrocie uczestniczyć będą mogły te polskie mleczarnie, które podpiszą umowę o współpracy z Polish Dairy.

Jak ustaliliśmy, w pierwszym okresie realizowany będzie obrót czterema wystandaryzowanymi produktami: odtłuszczonym mlekiem w proszku, pełnym mlekiem w proszku, masłem oraz laktozą. W kolejnym etapie przewidywane jest rozszerzenie tej listy o inne produkty.

– Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku polski sektor mleczarski rozwija się w szybkim tempie. W Polsce panują doskonałe warunki do produkcji mleka, cieszymy się dobrą infrastrukturą oraz potencjałem terenów paszowych. Większość polskich mleczarni przeszła w ostatnich latach głębokie procesy modernizacyjne. Przedsiębiorstwa te obecnie należą do najnowocześniejszych w Europie i na świecie. Polskie produkty są konkurencyjne jakościowo na rynkach międzynarodowych dzięki restrykcyjnym regulacjom odnośnie warunków pozyskiwania mleka, jego przetwarzania, przechowywania i transportu. GDT oferuje polskim mleczarniom łatwiejszy dostęp do szerokiego popytu międzynarodowego, stwarza możliwość większej widoczności i efektywniejszej konkurencji na światowych rynkach. Nasze wejście na GDT jest ważnym krokiem dla Polish Dairy, dla naszych partnerów biznesowych i rolników – mówi Mirosław Szczepański, prezes zarządu Polish Dairy.

– Decyzja Polish Dairy o zaoferowaniu na naszej platformie szerokiej gamy produktów z Polski potwierdza rolę GDT Events jako wiodącego mechanizmu wyznaczania ceny nabiału w obrocie międzynarodowym. Europa Centralna była i jest coraz ważniejszym światowym regionem mleczarskim. Pojawienie się Polish Dairy oferującego produkty z Polski jest dowodem na rosnącą siłę narodowego sektora polskiej gospodarki jakim jest produkcja nabiału – dodaje Eric Hansen, prezes Global Dairy Trade.

Polish Dairy jest pierwszym polskim integratorem hurtowego obrotu nabiałem. Oferuje efektywny dostęp do szerokiej gamy polskich produktów nabiałowych, w tym wysokiej jakości proszków mlecznych i serwatkowych, serów i tłuszczy mlecznych. Dostarcza produkty, których skład, opakowanie i miejsce produkcji w najlepszym stopniu zaspokaja oczekiwania nabywców.

Natomiast GDT jest światowym liderem obrotu nabiałem oferującym szeroką gamę komplementarnych usług dla branży mleczarskiej w tym, producentów i nabywców. GDT Events to organizowane dwa razy w miesiącu sesje przetargowe na których sprzedawane są masowe produkty mleczne. W aukcjach bierze udział 520 hurtowych nabywców z ponad 80 krajów. GDT Marketplace to platforma handlu elektronicznego, umożliwiająca handel produktami mlecznymi w każdej chwili w dowolnej ilości. GDT świadczy również usługę subskrypcji informacji, znaną jako GDT Insight.

Źródło: Polish Dairy

Opracował: Krzesimir Drozd