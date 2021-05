Na Zamojszczyźnie zmarł 70-latek przygnieciony traktorem

Do tragicznego w skutkach wypadku, w którym zginął 70-letni mężczyzna, przygnieciony przez ciągnik, doszło 23 maja w jednej z miejscowości gminy Skierbieszów.

Mężczyzna ten został odnaleziony na drodze dojazdowej do pobliskich pól. Nie dawał oznak życia, obok ciągnika stał wóz, wokół rozsypane były gałęzie.

Skierowani tam policjanci ustalili, że mężczyzna to mieszkający samotnie w gminie Zamość 70-latek. Przybyły lekarz stwierdził jego zgon. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 70-latek dzień wcześniej pracował w pobliskim lesie. Do tragicznego zdarzenia doszło prawdopodobnie, kiedy wracał już do domu.

– Mogło dojść wówczas do awarii pojazdu, drewniany dyszel wozu był połamany, burty leżały porozrzucane obok – starszy aspirant Dorota Krukowska – Bubił z KMP Zamość.

Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do dalszych badań. Prowadzone w tej sprawie pod nadzorem prokuratora postępowanie pozwoli na ustalenie szczegółowych okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Paweł Palica

Fot. KMP Zamość