Na wieść o rosyjskich atakach ceny zbóż i rzepaku poszybowały w górę

Po rosyjskich atakach na ukraińskie miasta ceny kontraktów terminowych na pszenicę w Chicago wzrosły aż o 4,4 proc. Na mniejsza skalę wzrosły ceny kukurydzy i soi, bo o ponad 1 proc., jednak na paryskim Matifie wzrosty są wyższe.

O godzinie 15.07 ceny na Matifie kształtowały się następująco: cena pszenicy osiągnęła 358,5 EUR/t, kukurydzy 344,75 EUR/t, a rzepaku 640,75 EUR/t. Oznacza to wzrost o odpowiednio 3,02, 2,45 i 1,79 proc. w porównaniu do notowań z piątkowego zamknięcia.

W sobotę siły ukraińskie zaatakowały most łączący Rosję z Krymem, wobec czego w odwecie rosyjska armia zbombardowała ukraińskie miasta, m.in. Kijów i Lwów. Wywołało to od razu panikę na rynkach surowcowych, gdyż handlowcy obawiają się o losy umowy zbożowej. Obowiązująca umowa kończy się 20 listopada, a wobec eskalacji konfliktu jej przedłużenie stoi pod coraz większym znakiem zapytania. Niektórzy analitycy twierdzą, że Rosji coraz mniej zależy na jej przedłużeniu. Co więcej, zbombardowana została także Odessa, portowe miasto z najważniejszym dla ukraińskiego eksportu terminalem zbożowym.