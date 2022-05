Na Ukrainie Rosjanie zniszczyli polskie gospodarstwo i zabili jego pracowników [video]

Jak informuje Szczepan Wójcik, założyciel Fundacji Polska Ziemia oraz Instytutu Gospodarki Rolnej, znajdujące się na terenie Ukrainy gospodarstwo prowadzone przez jego rodzinę zostało zniszczone przez Rosjan.

– To jest polskie gospodarstwo należące do mojej rodziny. Na początku wojny udało się ewakuować większość naszych ukraińskich pracowników do Polski, resztę zabili Rosjanie, którzy opanowali obiekt. Teraz ukraińska armia wykończyła drani. Gospodarstwo zostało całkowicie zniszczone – poinformował na Twitterze Wójcik.

Zniszczenie gospodarstwa to kolejny przykład zbrodniczej działalności wojsk rosyjskich i realizowanej przez nie strategii wojny na wyniszczenie. Wcześniej świat obiegły informacje m.in. o kradzionym przez Rosjan zbożu czy nawozach. Przez okupanta niszczone są także pola uprawne.