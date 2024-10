Na światowym rynku drożeje mocznik. A co w kraju? Ceny nawozów 19.10.2024

Sprzedawcy drugi tydzień z rzędu pozostawili cenniki nawozów mineralnych bez zmian. Z kolei na rynku światowym drożeje mocznik. Czy wpłynie to na ceny produktu w UE? Poniżej przedstawiamy analizę rynku nawozów mineralnych wraz z zestawieniem aktualnych średnich cen.

Bezpieczeństwo dostaw i lokalna produkcja zagrożone

Na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego, które odbyło się 11 października, poruszono kwestie ochrony krajowego rynku nawozowego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz firm chemicznych. Ważnym wątkiem była sytuacja dotycząca konkurencyjności branży nawozowej w Polsce i w UE.

Szymon Domagalski, radca ds. regulacji z Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, zwrócił uwagę na zagrożenie związane z wysokim udziałem importu nawozów z Rosji, co może prowadzić do uzależnienia od rosyjskich dostaw i potencjalnego narzucania cen. To w dłuższej perspektywie stwarza ryzyko dla stabilności produkcji rolnej w Polsce oraz innych krajach unijnych.

W celu ochrony rynku nawozowego Polska Izba Przemysłu Chemicznego zaproponowała rozwiązania:

Podwyższenie ceł wspólnej taryfy celnej na nawozy do poziomu 30-40% lub wprowadzenie sankcji.

Wzmocnienie nadzoru oraz przeprowadzanie zwiększonych kontroli na rynku krajowym.

Wprowadzenie obowiązku rejestracji importerów i producentów nawozów wprowadzających produkty na polski rynek.

Wykorzystanie dopłat z UE do zakupu nawozów.

Przewodniczący Zespołu ogłosił, że razem z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego będzie kontynuował działania mające na celu ulepszenie krajowego rynku nawozów oraz wsparcie polskich producentów.

Nowy rekord importu nawozów do Polski

Szczegółowe dane dotyczące ilości sprowadzanych do Polski nawozów mineralnych przedstawił na profilu LinkedIn Arkadiusz Zalewski. W okresie od stycznia do lipca 2024 r. do Polski zaimportowano 2,43 mln ton nawozów, co stanowi wzrost o 63% w porównaniu z tym samym okresem roku 2023 roku. Ekspert podkreśla, że jest to rekordowy wolumen importu. Największymi dostawcami w tym okresie byli: Rosja z ilością 722 tys. ton, Niemcy – 480 tys. ton, Białoruś – ok. 184 tys. ton, Litwa – ok. 180 tys. ton, Maroko – ok. 95 tys. ton, Chiny – ok. 92 tys. ton, Holandia – ok. 87 tys. ton.

W okresie od stycznia do lipca 2024 roku Polska odnotowała również rekordowy import nawozów azotowych, wynoszący 1,26 mln ton – podaje Arkadiusz Zalewski. To istotny wzrost w porównaniu do wcześniejszego rekordu, który osiągnięty został w 2019 roku, kiedy to w analogicznym okresie import wyniósł 883 tys. ton. Jak zaznacza ekspert, rekordowa ilość sprowadzanych do kraju nawozów przypada na lipiec br., z ilością blisko 0,5 mln ton. Nawozy w lipcu były importowane w większości z Rosji – 158 tys. ton, z Niemiec – 81,5 tys. ton oraz z Białorusi – 51,3 tys. ton. Odnotowany w lipcu br. wolumen był o 88,1% większy niż w czerwcu oraz o 86,8% większy niż w lipcu roku poprzedniego.

– W ubiegłych latach uzależnieni byliśmy od gazu z Rosji. Wprowadzając sankcje, gaz pobieramy z innych lokalizacji, nie mniej utrzymujemy rynek rosyjski pod kątem wykorzystania gazu pod postacią nawozów mineralnych, ponieważ gaz wykorzystywany jest do ich produkcji – podkreśla Arkadiusz Zalewski, ekspert rynku środków produkcji dla rolnictwa z IERiGŻ.

Grupa Azoty wprowadza działania na poprawę sytuacji finansowej Spółki

Grupa Azoty S.A. oraz wybrane spółki z Grupy Kapitałowej podpisały aneks do Porozumienia z Instytucjami Finansującymi z 2 lutego br., wydłużając jego obowiązywanie do 29 listopada 2024 r.

Rozpoczynają się kolejne negocjacje z bankami, w których przedstawione zostaną kierunki działania Grupy – przekazał Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Andrzej Skolmowski. Wskazał również na wyzwania związane z importem nawozów z Rosji i Białorusi, które wpływają na konkurencyjność krajowych producentów ze względu na niższe ceny.

Zawarcie aneksu ma zapewnić utrzymanie dostępności limitów w ramach umów o finansowanie i chronić przed ich anulowaniem lub redukcją przez instytucje finansujące.

Wzrost cen mocznika na rynku światowym

Eskalacja na Bliskim Wschodzie oraz rosnące ceny gazu zagrażają stabilizacji cen nawozów azotowych w Unii Europejskiej – czytamy na stronie agrarheute.com. W efekcie konfliktu na rynkach międzynarodowych, szczególnie w Egipcie oraz na Bliskim Wschodzie, wzrosły ceny mocznika. W Egipcie za nawóz ten należy zapłacić 398 USD/t, co stanowi wzrost o 30 USD/t względem początku miesiąca (jednak o 10 USD/t mniej niż tydzień wcześniej). Na Bliskim Wschodzie w portach załadunkowych cena wynosi 368 USD/t, czyli o 15 USD/t więcej (również o 10 USD/t taniej względem ubiegłego tygodnia).

Wzrost cen mocznika został odnotowany także we Francji, gdzie cena wzrosła o 35 euro/t od początku października i osiągnęła wartość 407,50 euro/t.

Pomimo obaw, u naszych zachodnich sąsiadów ceny nawozów azotowych pozostają niezmienione. Mocznik kosztuje 450 euro/t, cena saletry amonowo-wapniowej (KAS) wynosi 318 euro/t, a roztwór saletrzano-mocznikowy (AHL) można nabyć za 290 euro/t.

W przypadku nawozu potasowego Korn-Kali został odnotowany spadek ceny o 25 euro/t w zestawieniu z ubiegłym miesiącem i kosztuje 287 euro/t. Cena fosforanu amonowego (DAP), tak jak w przypadku nawozów azotowych, pozostaje niezmieniona i wynosi 670 euro/t.

Poniżej przedstawiamy aktualne średnie ceny detaliczne nawozów mineralnych zebrane z kilku punktów sprzedaży wraz z porównaniem t/t (opakowania BB):

Nawóz Cena brutto (zł/t) MegAN 33,5 1668,75 Bez zmian Saletrosan 26 plus 1631,40 Bez zmian Saletrosan 30 Brak dostępności Saletrzak 27 Standard Plus 1402,55 Bez zmian Siarczan amonu AS21 macro 1382,10 Bez zmian ANVISTAR 34 N 1632,40 Bez zmian Salmag* 1386,70 Bez zmian Canwil* 1472,30 Bez zmian RSM 32 1480 Bez zmian RSM 30 Brak dostępności RSM 28* 1356,70 Bez zmian RSM 26N+3S Brak dostępności Pulan 34,4 1572,60 Bez zmian Mocznik Pulrea NBPT 2144,50 Bez zmian Polifoska 5* 2525 Bez zmian Polifoska 6 2892,40 Bez zmian Polifoska 7* Brak dostępności Polifoska 8 2972,50 Bez zmian Amofoska 4-16-18* 2030,40 Korn-Kali 1629,20 Bez zmian Sól Potasowa 1866,50 Bez zmian Fosforan amonu DAP 18-46 3093 Bez zmian Super Fos Dar 2813 Bez zmian

*Ograniczona dostępność

Źródła: agrarheute.com, grupaazoty.com, LinkedIn, Polska Izba Przemysłu Chemicznego