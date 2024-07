Na ściernisko i do mechanicznego zwalczania chwastów. Amazone Ceus 2TX (video)

Agregat Amzone Ceus 4000 to maszyna niezwykle uniwersalna. Dzięki połączeniu kilku sekcji roboczych może ona służyć zarówno do uprawy ścierniska jak i do zwalczania chwastów, upraw wiosennych czy wreszcie do uprawy głównej.

Pierwszą sekcję roboczą stanowi brona talerzowa, czyli tak naprawdę pełnoprawny Catros. Następna sekcja to pole zębów rodem z Ceniusa, mogących pracować do głębokości 30 cm. Za zębami znajdują się talerze wyrównujące, a za nimi można zastosować wały doprawiające, których oferta obejmuje aż 10 typów. Wał doprawiający nie jest jednak koniecznością; równie dobrze możemy pracować bez niego, a wtedy funkcję utrzymywania głębokości pracy Ceusa przejmuje jego podwozie.

Ciekawą opcją jest podwójny zagarniacz, który możemy zastosować w miejscu przeznaczonym na montaż wału. Służy on do równomiernego rozprowadzenia materii organicznej, a więc doskonale wpisuje się w uprawę konserwującą, zapobiegającą erozji gleby. Poprzez wyciąganie na jej powierzchnię wegetatywnych części chwastów, sprawdzi się on również doskonale w ich mechanicznym zwalczaniu.

O agregacie Ceus 2TX rozmawialiśmy z Marcinem Kurzyńskim z firmy Amazone.