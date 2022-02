Na sankcjach wobec Białorusi tracą europejscy rolnicy. Zyskują Chiny, Indie i… Amerykanie

Tak jest przynajmniej w przypadku nawozów potasowych, których Białoruś jest jednym z głównych producentów. Tylko 6 proc. potażu, surowca służącego do ich produkcji znajdującego się w Stanach Zjednoczonych trafiało tam z Białorusi. Za to właściciele kopalni tego surowca w USA i Kanadzie zacierają ręce. Za to chętnych na białoruski potaż nie brakuje. Zainteresowały się nim już Chiny i Indie.

Rząd litewski z 1 lutego zamknął dostęp do swojego portu w Kłajpedzie dla białoruskiego potażu. Tymczasem na sankcjach korzystają producenci potażu z Ameryki Północnej; tylko w ciągu 5 dni indeks akcji The Mosaic Company wzrósł o 9,01 proc., CF Industries o 7,24 proc., Nutrien o 3.88 proc. i Intrepid Potash o 8,32 proc.

Z kolei, jak podaje Reuters, Indie mają zamiar kupić od Białorusinów milion ton potażu; jako że w ramach sankcji Białoruś nie może rozliczać się w euro i dolarach, Hindusi zaproponowali rozliczenie w rupiach.

– Nie jesteśmy w stanie dokonywać płatności w dolarach ani w euro z powodu sankcji. Musimy importować potaż i znajdujemy możliwości dokonywania płatności – powiedział wysoki rangą indyjski urzędnik zaangażowany w negocjacje z Białorusią cytowany przez YahooNews.

Podobny sposób rozliczenia Indie stosowały już kupując ropę od Iranu; za te pieniądze Iran kupował następnie towary z Indii.

BPC, eksportowy oddział białoruskiego Belaruskali zgodził się na dostarczanie potażu do Indii po 247 USD za tonę na początku 2021 r., ale później renegocjował cenę do 280 USD. Cena tego towaru na rynku wynosi około 650 USD za tonę, chociaż roczne zakupy kontraktowe dokonywane przez Indie, Chiny, Brazylię i innych dużych nabywców są zazwyczaj po niższych cenach.