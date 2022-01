Na rynku zbóż niewielkie wahania cenowe

Pierwszy, po świątecznej przerwie tydzień nowego roku nie przyniósł żadnych większych zmian na rynku zbóż. Nadal występujące duże rozbieżności pomiędzy kupującymi, a sprzedającymi, jeśli chodzi o ceny ziarna.

Obecnie ruch w skupach jest niewielki. Według analityków z internetowej giełdy rolnej ( e – WGT) największy pobyt na ziarno jest w kujawsko – pomorskim i w centrum kraju. Z tego też względu w tych regionach występują znacznie wyższe ceny niż w pozostałych częściach kraju. Jak podaje Renata Barczyk z e – WGT największym zainteresowaniem cieszy się teraz żyto, kukurydza i pszenica. Natomiast jęczmień i owies są nadal mało popularne.

Jedynie na rynku rzepaku widać ruch. Ceny po raz kolejny poszybowały w górę i obecnie za tonę rzepaku trzeba zapłacić od 2750 do 3670 złotych. Jeśli chodzi o podstawowe zboża – to ich ceny niewiele lub w ogóle się zmieniły.

Aktualnie podmioty skupowe za tonę pszenicy konsumpcyjnej oferują od 1100 do 1420 złotych, nieco tańsza jest pszenica paszowa (980 – 1400 zł/t). Żyto konsumpcyjne można sprzedać w przedziale cenowym od 900 do 1170 zł/t. Za jęczmień browarny w skupach oferują od 940 do 1360 zł/t, za owies konsumpcyjny od 700 do 960 zł/t, a za sucha kukurydze od 950 do 1140 zł/t.