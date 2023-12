Na rynku czuć już powiew świąt: Ceny zbóż 19.12.2023

Wchodzimy właśnie w ostatni tydzień przed świętami i na rynku mocno to widać, ponieważ ruch w skupach jak i w cennikach jest już bardzo mały.

Niestety ci, którzy liczyli na podwyżki cen zbóż w końcówce roku, nie doczekali się tych ruchów cenowych, gdyż obecnie rynek niemal zamarł. Ceny utkwiły na poziomach jakie widzimy już od kilku tygodni i nie widać obecnie żadnych przesłanek, aby ta sytuacja mogła ulec zmianie.

Z rozmów, jakie przeprowadzamy ze skupującymi wynika, że firmy paszowe są dobrze zaopatrzone w surowiec na okres świąteczno-noworoczny i nie planują raczej na chwilę obecną większych zakupów, co zresztą nie jest także prostą sprawą, gdyż dostanie obecnie większych partii ziarna nie należy do najłatwiejszych zadań, ponieważ nie ma zbyt dużo chętnych do sprzedaży.

Wszystko to powoduje, że obecnie za pszenicę o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać maksymalnie 1070 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są dużo niższe i zaczynają się od cen na poziomie nawet 750 zł/t i ta minimalna cena obowiązuje już od wielu tygodni. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, za którą skupujący oferują ceny na poziomie od 650 do 830 zł za tonę.

Wielkich zmian nie widać także w przypadku jęczmienia paszowego i obecnie stawki rozpoczynają się od 580 zł/t., a maksymalną ceną 790 zł. Jak zawsze lepsze stawki obowiązują w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego, który wyceniany jest od 600 zł/t do nawet 820 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 550 a sięgają maksymalnie 750 zł/t.

Dużych ruchów nie widać również w przypadku żyta. Za żyto konsumpcyjne można dostać 650 zł, a ceną minimalną jest dalej 510 zł/t. Większym zmianom nie uległy ceny żyta paszowego, ponieważ trudno nazwać spadek o 5 zł na tonie jakimś dużym ruchem cenowym. Obecnie ceny tego gatunku wahają się w przedziale od 495 do 605 zł/t. Nie zmieniły się z kolei ceny, jakie skupujący płacą za rzepak i jego minimalna cena znajduje się obecnie na poziomie 1650 zł/t, a maksymalnie można za niego otrzymać 1850 zł/t.

Tylko nieznacznie z kolei wzrosła cena kukurydzy. Co prawda wzrost o 10 zł na tonie nie jest imponujący, ale to zawsze coś. Maksymalną ceną za nią jest 750 zł/t, a ceny minimalne dalej wynoszą 620 zł/t.