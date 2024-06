Na rynku brakuje towaru, a to hamuje spadki cen. Ceny zbóż 14.06.2024

Kończący się właśnie tydzień przynosi uspokojenie na rynku i stabilizację cen zbóż i rzepaku. To o tyle dobra wiadomość, że spadki z początku tygodnia nie są na razie kontynuowane. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 14.06.2024 r.?

Na krajowym rynku zbóż i oleistych nastąpiło wyhamowanie tendencji spadkowych, jakie oglądaliśmy na początku tygodnia. Ceny w znakomitej większości analizowanych skupów zostały utrzymane lub tylko nieznacznie spadły.

Warto również zauważyć, że część skupujących obecny czas jaki pozostał do żniw wykorzystuje na konserwację i przygotowanie magazynów na nowe zbiory, przez co skup jest dodatkowo ograniczony. Jednakże, jak przyznają sami skupujący, w wielu przypadkach nie ma już czego skupować, ponieważ mniejsi producenci wyzbyli się towaru, a duzi wypuszczają go na rynek tylko małymi partiami, co nie pozwala na zbyt duże spadki cen.

Wszystko to powoduje, że na chwilę obecną za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać maksymalnie 1060 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są sporo niższe i zaczynają się od cen na poziomie 760 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym-zachodzie kraju, a najtaniej na południowym-wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, za którą skupujący oferują ceny na poziomie od 570 zł/t, a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 840 zł za tonę.

Ustabilizowały się również ceny jęczmienia i w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego stawki zaczynają się od 540 zł/t, a ceny maksymalne dochodzą do 820 zł/t. Z kolei za jęczmień paszowy maksymalną ceną jest obecnie 780 zł/t, a minimalnie można dostać 530 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 500 do maksymalnie 740 zł/t.

W przypadku żyta także ceny nie uległy zmianom i żyto paszowe minimalnie kosztuje 430 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 650 zł/t. Trochę lepiej jest w przypadku żyta konsumpcyjnego, za które można dostać maksymalnie 670 zł, a ceną minimalną jest 480 zł/t. Nieznacznie wzrosła natomiast cena rzepaku i obecnie maksymalną stawką jest 2010 zł/t, a minimalnie skupujący płacą 1800 zł/t.

Minimalne spadki notuje natomiast kukurydza i maksymalnie można dostać nie więcej jak 880 zł/t, a minimalnie jest to poziom 690 zł/t. Ceny utrzymał za to owies i maksymalnie skupujący są skłonni zapłacić 970 zł za zboże o najlepszych parametrach gęstości, a minimalnie za słabsze parametry jest to poziom 670 zł za tonę.