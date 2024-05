Na potęgę kupujemy tańsze nawozy z Rosji. Ceny nawozów 25.05.2024

W ostatnim czasie ceny nawozów mineralnych w Polsce wykazują pewne zmiany, lecz większość pozostaje stabilna. Poniżej przedstawiamy przegląd aktualnych cen wybranych nawozów w kraju na koniec maja oraz analizę rynku światowego.

Ceny nawozów USA

Drugi tydzień z rzędu ceny nawozów w Stanach Zjednoczonych były niższe niż w ubiegłym miesiącu. Warto zaznaczyć, że od lutego do kwietnia b.r. znacznie wzrosły ceny fosforanu amonu (+40 USD/t) oraz mocznika (+50 USD/t).

W maju odnotowane zostały pierwsze korekty cen mocznika, który jest tańszy o 5% od ceny z ubiegłego miesiąca i kosztuje 556 USD/t. Fosforan amonu (DAP) od początku miesiąca utrzymuje cenę 789 USD/t i jest tańszy o 2 USD/t względem kwietnia.

Podobnie nawóz potasowy, który kosztuje 511 USD/t i jest tańszy o 3 USD/t. Fosforan monoamonowy (MAP) jest tańszy o 2 USD/t m/m, a jego cena wynosi 829 USD/t.

Odpowiedniki roztworu saletrzano-mocznikowego, nawozy UAN 28 oraz UAN 32 kosztują kolejno 364 USD/t oraz 418 USD/t.

Eksport nawozów i wpływ na ich ceny

W 2023 roku ceny nawozów mineralnych były niższe o blisko 35% niż w roku poprzednim, co wynika z danych Banku Światowego – czytamy w publikacji Arkadiusza Zalewskiego z IERiGŻ na portalu LinkedIn.

– Obserwowany spadek cen wynikał zarówno ze zmian czynników o charakterze popytowym, jak i podażowym. Pod wpływem pogarszającej się koniunktury na podstawowych rynkach rolnych, w tym rynku zbóż i roślin oleistych, popyt na stosunkowo drogie nawozy osłabił się – pisze Zalewski.

Na charakter podażowy składał się zwiększony wolumen importowanych nawozów na rynek światowy z Chin, Maroka czy Rosji. Chiny eksportowały w 2023 roku o ponad 45% więcej mocznika oraz fosforanu amonu niż w roku 2022 (9,3 mln ton). Z kolei eksport nawozów potasowych z Rosji wyniósł blisko 47% więcej w ujęciu ilościowym w porównaniu z rokiem 2022 (6,6 mln ton). Maroko eksportowało 4 mln ton nawozów fosforowych w 2023 roku, to więcej o 10% niż w 2022 roku.

Nawozy importowane mają konkurencyjne ceny ze względu na dostęp zagranicznych producentów do tańszych surowców do ich produkcji (gaz, minerały). Produkty te w ostatnim czasie wpłynęły korzystnie na ceny produktów krajowych, jednak nadal stanowią dla nich konkurencję.

Rosja czołowym importerem nawozów do UE

Z miesiąca na miesiąc ilość importowanych nawozów z Rosji do krajów europejskich osiąga większy poziom. Z danych Europejskiego Urzędu Statystycznego wynika, że wartość zakupionych nawozów ze wschodu w marcu b.r. wyniosła 174 mln euro, co daje najwyższą sumę od grudnia 2022 r oraz przekracza wartości z poprzednich miesięcy.

Rekordowe wzrosty importu w ujęciu wartościowym odnotowane zostały w Chorwacji (blisko 5-krotny wzrost importu) do 1,2 mln euro, Grecji (wzrost 4,7-krotny) do 4 mln euro oraz Rumunii (2,5-krotny wzrost importu) do 26,1 mln euro. Czołowym importerem rosyjskich nawozów jest Polska, zakupując w marcu 2024 r. produkty na wartość 36 mln euro. Dane zostały przeanalizowane przez Sputnik, niemniej krajowe dane o ilości importowanych nawozów z Federacji Rosyjskiej (np. import 93 tys. ton mocznika w lutym 2024 r. do Polski), są w przybliżeniu zgodne z wartością podaną przez serwis informacyjny.

Poniżej przedstawiamy aktualne średnie ceny detaliczne nawozów mineralnych z kilkunastu punktów sprzedaży wraz z porównaniem t/t (opakowania BB):

Nawóz Cena brutto (zł/t) Zaksan 33,5 1649,40 Bez zmian Saletrosan 26 plus 1710,80 Bez zmian Saletrosan 30* 1762,90 Bez zmian Saletrzak 27 Standard Plus 1478,50 Spadek ceny -17,70 zł/t Siarczan amonu AS21 macro* 1387,40 Bez zmian ANVISTAR 34 N 1719,35 Spadek ceny -32,80 zł/t Salmag* 1492 Bez zmian Canwil Brak dostępności RSM 32 1497,40 Spadek ceny -8,10 zł/t RSM 30* 1306,80 Bez zmian RSM 28* 1353,70 Bez zmian RSM 26N+3S* 1206,30 Bez zmian Pulan 34,4 1658,90 Bez zmian Mocznik Pulrea NBPT 2092,50 Bez zmian Polifoska 5 Brak dostępności Polifoska 6 3100 Bez zmian Polifoska 7* 2863 Bez zmian Polifoska 8 3198,05 Bez zmian Amofoska 5-10-25* 2327,40 Bez zmian Korn-Kali 1830,50 Wzrost ceny +24,50 zł/t Sól Potasowa 2121,50 Spadek ceny -12 zł/t Fosforan amonu DAP 18-46 3132,40 Bez zmian Polidap 18-46 Brak dostępności Super Fos Dar 2913,55 Bez zmian

*Ograniczona dostępność