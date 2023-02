Na polskim rynku zbóż wreszcie podwyżki: Ceny zbóż 10.02.2023

Końcówka tygodnia przynosi niewielkie podwyżki, ale dotyczy to tylko kilku gatunków zbóż. Podaż cały czas nie jest duża, bo rolnicy wstrzymują się ze sprzedażą.

Po wczorajszych zapowiedziach ministra rolnictwa odnośnie dopłat do zbóż dla rolników poszkodowanych importem zbóż z Ukrainy na które czekał rynek, sytuacja pod względem podaży zbóż na krajowym rynku nie uległa wielkiej zmianie. Rolnicy nie ruszyli tłumnie sprzedawać swoich zapasów, co może wynikać z tego, że czas na składanie wniosków o pomoc jest do 31 maja, a więc mogą oni spokojnie przeanalizować sytuację i dopiero wtedy podejmować decyzje sprzedażowe.

O dziwo pomimo zapowiedzi dopłat ceny nie spadły, a wręcz w przypadku pszenicy czy np. żyta nawet nieznacznie wzrosły. Nie są to co prawda duże podwyżki, bo mieszczą się one w przedziale 10-20 zł na tonie, ale można powiedzieć, że coś na runku się ruszyło. O tym, czy taka tendencja się utrzyma, ciężko jednak wyrokować.

Dzięki tym minimalnym podwyżkom obecnie za pszenicę w portach płaci się następujące stawki: za klasyczną pszenicę konsumpcyjną jest to tylko 1270 zł/t, 13,5% jest wyceniana po 1320 zł/t, a ta o 14% zawartości białka jest po 1400 zł/t. W pozostałej części kraju ceny są nieco niższe, gdyż ograniczają się do poziomów najczęściej 1160–1330 zł/t (pszenica 14% białka). Dość nisko znajduje się pszenica paszowa, której ceny rozpoczynają się od poziomu 1000 zł/t a kończą na poziomie 1220 zł/t.

Nisko notowany jest również jęczmień paszowy, którego stawki rozpoczynają się od 910 zł/t, choć takich ofert nie jest dużo i znacząca część ofert przekracza 1 tys. zł/t. Maksymalną stawką jest natomiast obecnie 1100 zł. Z kolei z racji, że podaż pszenżyta na rynku nie jest zbyt wysoka to jego ceny znajdują się obecnie na nieco wyższych poziomach niż jęczmienia. Minimalną ceną jest w tym przypadku 950 zł a maksymalną 1150 zł/t.

Podobnie jak z pszenżytem sytuacja wygląda w przypadku żyta, którego również nie pojawia się zbyt dużo w sprzedaży. Z tego też względu ceny nieznacznie wzrosły. Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 900 do 1120 zł/t, a paszowe od 860 do 1040 zł/t.

Cały czas na niskich poziomach notowany jest rzepak, gdzie najniższe stawki wynoszą nawet 2150 zł/t, choć trzeba przyznać, że jest ich bardzo niewiele. Znakomita większość ofert kupna oscyluje w okolicach 2400 zł/t, a maksymalnie można uzyskać 2630 zł/t.

Niewiele dzieje się także w przypadku kukurydzy, gdzie najniższą oferowaną ceną za kukurydzę suchą jest 1 tys. zł/t a maksymalnie można uzyskać 1200 zł/t.