Na pokazie maszyn zielonkowych Kuhn

Pokaz polowy maszyn został zorganizowany w miejscowości Borki Kosiorki na Podlasiu przez firmę Kuhn.

Jako pierwszy zaprezentowano zestaw kosiarek model GMD 9530 składający się z kosiarki przedniej i dwóch kosiarek tylnych o całkowitej szerokości roboczej 9,5 metra. Zestaw tylny tworzą 2 belki tnące zawieszone na jednej głównej ramie. Każda belka zawieszona jest centralnie. W skład zawieszenia wchodzi m.in.: siłownik zawieszenia, który odpowiada za właściwy docisk belki koszącej do podłoża; siłownik zabezpieczenia najazdowego chroniący maszynę w trakcie koszenia; oraz akumulator gazowy regulujący ciśnienie i odpowiedni docisk kosiarki do podłoża. Jest to zawieszenie typu non-stop tzw. Lift-Control zaprojektowane przez firmę Kuhn, które dopasowuje pracę maszyny w różnych warunkach i zapewnia ochronę podczas najechania na przeszkodę w trakcie pracy.

System Lift-Control z hydropneumatycznym odciążeniem belki tnącej pozwala tak wyregulować kosiarkę, aby optymalnie kopiować podłoże i uniknąć efektu piłki tzn. odbijania od podłoża.

Wytrzymałość belki tnącej Optidisc zapewnia system dysków tnących, który składa się z dwóch łożysk kulkowych o dużej średnicy, kół zębatych wykonanych ze stali kutej oraz dysków o utwardzonej powierzchni. Odległości między dyskami są różne, co wpływa na jakość koszenia. Belka tnąca Optidisc w całości jest spawana. Jest to jedyne rozwiązanie na rynku w całości opatentowane. Powyższe rozwiązania wpływają na to, że belka jest mocna i wytrzymała. Belka jest zalana olejem na cały okres użytkowania maszyny i nie trzeba go wymieniać. Wszystkie rozwiązania techniczne w kosiarce służą do pracy z dużą prędkością. Przekładnie na dyskach tnących zabezpiecza system Protectdrive, który chroni całą belkę i koła zębate przed uszkodzeniem. Dyski pracują z prędkością 3 tys. obrotów na minutę zapewniając odpowiednią jakość cięcia. Powoduje to szybszą regenerację trawy i jej odrost.

Przedni zestaw stanowi kosiarka GMD 3525 F o szerokości roboczej 3,5 metra. Zakres ruchów kosiarki w pionie można ustawić do 70 cm, a w poziomie do plus/minus 30 stopni. Jest to istotne, gdy pracujemy z dużą prędkością na nierównych łąkach. Kosiarka zawieszona jest na systemie równoległobocznym, co powoduje, ze kosiarka nie jest pchana, tylko ciągniona, czyli ma znacznie większe możliwości kopiowania terenu niż gdybyśmy ją pchali. Kinematyka tego zawieszenia pozwala doskonale kopiować teren w każdej płaszczyźnie. Dodatkowo, maszyna nie potrzebuje specjalnego trójkąta, ponieważ jest on zintegrowany z maszyną i nie ma znaczenia rodzaj podpiętego ciągnika. Kosiarka będzie pracować z każdym ciągnikiem niezależnie od rodzaju przedniego zawieszenia i rozstawu osi. Belka tnąca jest taka sama jak w kosiarce tylnej, czyli typu Opidisc – w 100 procentach bezobsługowa.

Druga prezentowana maszyna to przetrząsacz karuzelowy GF 8712 o szerokości roboczej 8,7 m. Osiem karuzel o mniejszej średnicy i większym kącie natarcia zapewnia lepsze kopiowanie podłoża. Każda karuzela napędzana jest indywidualnie (system Digidrive) i wyposażona w asymetryczne zęby (zewnętrzny dłuższy), aby materiał był lepiej podbierany i odwracany.

Kolejnym opatentowanym rozwiązaniem jest system przekazywania napędu na karuzelę, który składa się z 2 wielopalcowych elementów wzajemnie się zazębiających (sprzęgło kłowe) wykonanych z kutej stali. Kształt zębów sprzęgła pozwala na przenoszenie napędu nawet po złożeniu karuzeli o 180 stopni. To gwarantuje bezpieczeństwo i długowieczność. Ten element nie wymaga smarowania oraz regulacji i jest dożywotnim elementem maszyny. Przekładnie nad karuzelami posiadają podwójne stożkowe łożyska kulkowe o dużej średnicy z bardzo dokładnym uszczelnieniem. Koła pod karuzelami są blisko palców, aby lepiej kopiować podłoże.

W trakcie pracy na zakrętach, podczas przejazdu nad pokosem lub różnymi nierównościami wykorzystuje się system ALC. Jego działanie polega na szybkim podniesieniu centralnych karuzel na wysokość 50 cm, a skrajnych jeszcze wyżej. Zapewnia to bardziej płynną i dokładną pracę. Jest to istotne przy dużych szerokościach roboczych maszyn, ponieważ przy podnoszeniu tworzy się ,, parasol” – skrajne karuzele uginają się do dołu i mogą zostać uszkodzone. Dodatkowo do odciążenia układu zawieszenia ciągnika i poprawy płynności jego działania, na maszynie zamontowano 2 amortyzatory. Opcjonalnie przetrząsacz można wyposażyć w system przestawiania do pozycji skośnej, po to aby materiał podczas pracy nie był wyrzucany poza obręb pola.

Premierą w tym regionie i zarazem nowością na pokazie była zgrabiarka GA 8131 z możliwością zgrabiania do środka. Szerokość pracy zgrabiarki można regulować hydraulicznie w zakresie od 7 do 8 m. Prześwit pod karuzelami jest różny w zależności od ustawienia szerokości roboczej maszyny, w tym przypadku od 43 do 70 cm . Ciekawym rozwiązaniem jest skośnie ustawiona tuleja dyszla, która zdaniem producenta odciąża wewnętrzne koło maszyny przy jeździe na łukach i zakrętach zapobiegając jego podnoszeniu. To seryjne wyposażenie stosowane jest w zgrabiarkach dwukaruzelowych. Takie rozwiązanie Kuhn stosuje również w zaczepianych siewnikach do kukurydzy. Zawieszenie karuzel 3D zostało tak zaprojektowane, aby na początku opadała tylna ich część. Na karuzelach o średnicy 3,4 metra zamontowanych jest 12 ramion z czterema palcami o potrójnych zwojach. Ramiona są podwójnie gięte, dzięki temu jest większy prześwit i mniej siły używamy do ich pracy. Napęd na karuzele przenosi opatentowana przez Kuhn wytrzymała dwustopniowa przekładnia redukcyjno-stożkowa Master Drive 3. Wymiana oleju w przekładni odbywa się raz na 200 mtg. Obudowa przekładni wykonana jest ze stopu aluminium, co pozwoliło obniżyć masę zgrabiarki.

Na zakończenie pokazu zaprezentowano zmiennokomorową prasę VB 3160, która tworzy bele o średnicy od 80 do 160 cm i szerokości 120 cm. Wyposażona jest w wahliwy podbieracz o szerokości 2,3 m. Integral Rotor (patent Kuhn) to prosty i bezobsługowy zespół podający, który pozwala uzyskać bardzo wysoką wydajność roboczą. Bliska odległość pomiędzy rotorem i palcami podbieracza gwarantuje płynne podawanie materiału do komory prasowania i zapewnia wyższą wydajność roboczą. Zespół koszący rotora składa się z 14 noży indywidualnie zabezpieczonych sprężyną, a cięcie materiału odbywa się w sposób gilotynowy. Zdaniem producenta taki system cięcia jest dokładniejszy w porównaniu do innych systemów nożycowych.

W przypadku zatoru materiału, system Dropfloor pozwala na hydrauliczne opuszczenie podłogi i noży, a po jego usunięciu, ponowne podniesienie. Gdyby to nie przyniosło pożądanych rezultatów, można ręcznie odłączyć rotor i podbieracz od napędu komory prasowania. Umożliwi to związanie beli i wyrzucenie jej z komory.

Komora prasowania zbudowana jest z 3 walców i 5 pasów. Gładki walec przedni połączony jest ze spiralnym walcem czyszczącym za pomocą jednego napędu. Zapobiega to gromadzeniu się zanieczyszczeń w maszynie i zarazem umożliwia bezproblemowe prasowanie suchego materiału. Z kolei system Progressive Density gwarantuje stałe napięcie na pasach od początku formowania beli i zapewnia jednorodne jej zagęszczenie.

Prasa wyposażona jest w ISOBUS i przystosowana do zbioru każdego materiału roślinnego.

Autor: Wojciech Suwara