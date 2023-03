Na początku tygodnia ceny w dół średnio o 30 zł na tonie: Ceny zbóż 14.03.2023

Od naszego ostatniego zestawienia minęły zaledwie 4 dni, a ceny średnio spadły o 30 zł na tonie i końca tej spirali spadków na razie nie widać.

Z racji, że nasz rynek jest mocno zależny od tego co dzieje się na światowych giełdach towarowych, a tam ceny cały czas idą w dół, to nie można na chwilę obecną liczyć na jakiekolwiek wzrosty. Choć trzeba przyznać, że skala obniżek jest bardzo niebezpieczna.

Dodatkowo nie widać presji ze strony wytwórni pasz na większe zakupy, a także zakupy pszenicy konsumpcyjnej przez młyny pozostają umiarkowane. Przetwórcy nie kupują na zapas gdyż za chwilę ceny mogą być jeszcze niższe. Ponadto przedłużenie umowy zbożowej ustawiłoby rynek na kolejne tygodnie sezonu i wywierało dalszą presję na ceny zbóż na szerszym rynku. Tym samym niektóre wytwórnie pasz wstrzymały zakupy ziarna.

Te sprawia, że obecnie za pszenicę w portach płaci się następujące stawki: za klasyczną pszenicę konsumpcyjną jest to tylko 1160 zł/t, 13,5% jest wyceniana po 1200 zł/t, a ta o 14% zawartości białka jest po 1250 zł/t. Nie dziwi więc fakt, że na krajowym rynku ceny są bardzo niskie i ograniczają się do poziomów najczęściej 920–1150 zł/t. Pszenica paszowa wyceniana jest jeszcze niżej bo stawki zaczynają się od 850 zł/t a kończą na 1050 zł/t.

Niskie poziomy cenowe notujemy również w przypadku jęczmienia, którego najniższe stawki rozpoczynają się od 800 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 1000 zł w przypadku zboża paszowego. Nieco lepiej jest z jęczmieniem konsumpcyjnym, który wyceniany jest obecnie od 850 zł/t do nawet 1380 zł/t. Spadły również stawki na pszenżyto i kupujący są skłonni płacić za nie od 800 do 1050 zł/t.

Źle prezentuje się sytuacja w przypadku żyta i to zarówno konsumpcyjnego jak i paszowego. Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 800 do 1000 zł/t, a paszowe od 700 do 920 zł/t.

Mocno traci na wartości rzepak, którego minimalne jak i maksymalne stawki spadły i obecnie najniższą ceną jest zaledwie 2050 zł/t, a maksymalnie kupujący nie chcą zapłacić więcej niż 2350 zł/t.

Niewiele lepiej jest z kukurydzą, której cena minimalna wynosi obecnie 920 zł/t a stawki maksymalne nie przekraczają poziomu 1120 zł/t.