Na Matif zagościła korekta cen

Wczorajszy handel w Europie upłynął pod znakiem spadków cen, gdyż traciła dość mocno zarówno pszenica jak i rzepak. Nieco lepiej wyglądała sytuacja w USA gdzie nieznacznie zyskiwała pszenica, choć ceny soi już spadały.

We wtorek kontrakty terminowe na pszenicę na giełdzie Matif zamknęły się znacznie słabiej i kontrakt marcowy spadł o 2,75 EUR do poziomu 231,25 EUR/t. Na CBoT Soft marcowy kontrakt na pszenicę odnotował niewielkie wzrosty i cena wzrosła o 1,25 centa by na zamknięciu sesji osiągnąć poziom 546,25 centów/buszel.

Eksport z Europy dużo słabszy

Według opublikowanych we wtorek danych Komisji Europejskiej, eksport pszenicy zwyczajnej z Unii Europejskiej od początku sezonu 2024/25 w lipcu do 12 stycznia wyniósł 11,49 mln ton w porównaniu z 17,63 mln ton w roku ubiegłym. W porównaniu do poprzedniego tygodnia wzrost wynosi 220 tys. ton. Import pszenicy ogółem wyniósł 4,50 mln ton wobec 5,1 mln ton rok wcześniej. Tygodniowy przyrost wynosi 277 000 ton. Zdecydowanie największym eksporterem pozostaje Rumunia z 3,3 mln ton, za nią plasuje się Litwa z 1,53 mln ton i Łotwa z 1,45 mln ton.

Korekta na rzepaku przybiera na sile

Na rynku rzepaku kontynuowana była rozpoczęta w poniedziałek korekta i wczoraj kotrakt lutowy stracił na giełdzie Matif 4 EUR spadając do poziomu 537,25 EUR/t. Słabiej radziła sobie również amerykańska soja, która na CBoT w kontrakcie marcowym straciła 5,5 centa. Także śruta sojowa zakończyła dzień spadkami. We wtorek spadły również kontrakty na rzepak na kanadyjskiej giełdzie ICE . Kontrakt marcowy zamknął się ceną 641,60 CAD/t, po spadku o 6,10 CAD.

Cenom rzepaku szkodzi perspektywa zapowiadanych przez Trumpa ceł na kanadyjskie towary, gdzie rzepak stanowi dość znaczący komponent handlu, a w przypadku cen soi cenom nie pomagają cały czas dobre perspektywy zbiorów tego gatunku w Brazylii.

