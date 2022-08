Na krajowym rynku zbóż plantatorzy nadal czekają na lepsze ceny

Eksperci szacują, że w tym roku w naszym kraju plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosą 45,2 dt/ha, tj. o 2,6 dt/ha czyli o 6 proc. więcej od plonów z roku ubiegłego.

Czas pokaże czy ich przewidywania okażą się celne. Rolnicy liczą na dobre zbiory i oczekują za zebrane plony też uzyskania dobrych cen. A tym może być różnie. Te obecnie proponowane nie zadawalają, więc i w skupach możemy zaobserwować niewielki ruch. Sprzedają tylko ci, którzy muszą, gdyż potrzebne są im pieniądze na bieżące wydatki.

Aktualnie za tonę pszenicy konsumpcyjnej podmioty skupowe oferują od 1420 do 1730 zł., a za paszowej od 1330 do 1560 zł. Żyto konsumpcyjne ,,chodzi’’ w cenie od 1050 do 1340 zł/t, jęczmień browarny od 1130 do 1560 zł/t, owies konsumpcyjny od 1000 do 1250 zł/t.

Rzepak można sprzedać od 2850 do 3000 zł/t, kukurydzę od 1180 do 1440 zł/t.