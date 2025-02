Na krajowym rynku zbóż i oleistych in plus wyróżnia się rzepak : Ceny zbóż 21.02.2025

Zimowa aura jaka obecnie panuje w kraju skutecznie hamuje chęci sprzedaży posiadanych przez rolników zapasów zbóż, co nie dziwi ponieważ ruch w cennikach jest właściwie żaden. Wyjątkiem są tylko ceny rzepaku, który na koniec tygodnia znacznie zyskuje. Jak zatem wyglądają ceny zbóż i oleistych na 21.02.2025 r.?

Pogoda dosyć skutecznie ostudziła zapał rolników do sprzedaży, ale w sumie nie ma się czemu dziwić, bo jak mówią sami sprzedający wielkich zmian cennikowych nie ma, więc rolnicy wyszli z założenia, że nie ma większego sensu w obecne mrozy ładować zbóż i wieźć je do skupów ryzykując jeszcze rozchorowanie się, gdyż prawdopodobieństwo spadku cen jest raczej nikłe.

Założenia te mogą być słuszne, gdy patrzy się na to co dzieje się na rynkach światowych, a tam ceny nieznacznie rosną, co widać zwłaszcza u największych w naszej części świata eksporterów, czyli w Rosji i na Ukrainie, którzy dostarczają obecnie na rynki dużo mniejsze ilości zbóż.

Spory wzrost w tym tygodniu, w przeciwieństwie do zbóż, odnotował rzepak, którego ceny na krajowym rynku wzrosły nawet o 80 zł na tonie, co jest pokłosiem wzrostu cen na Matif w obawie o straty jakie mróz mógł wyrządzić w tegorocznych zasiewach.

Ceny na dzień 21.02.2025 r.: