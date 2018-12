Na kontach rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 13 grudnia wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2017 rok blisko 9,23 mld zł.

Z tej kwoty 9,18 mld zł trafiło do 1,27 mln rolników w ramach zaliczek z tytułu tych płatności, które ARiMR wypłacała od 16 października do 30 listopada br. Ich wysokość, podobnie jak w roku ubiegłym, wyniosła maksymalnie 70 proc. kwoty dopłat. Pozostała część pieniędzy jest wypłacana rolnikom sukcesywnie od 1 grudnia. Całkowita pula środków przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2017 r. wynosi 14,8 mld zł. Ostateczny termin na realizację tych płatności upływa 30 czerwca 2018 r.

ARiMR wypłaca również płatności obszarowe za 2017 r. finansowane z budżetu PROW na lata 2014 – 2020. W ramach takiego wsparcia do 13 grudnia do rolników trafiło 457,7 mln zł w ramach dopłat ONW; 80,24 mln zł z tytułu płatności rolno- środowiskowo-klimatycznych oraz 49,83 mln zł na inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów.

W 2017 r. wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło ok. 1,342 mln rolników. Zaliczki otrzymali ci z nich, którzy spełnili warunki do przyznania płatności. W pierwszej kolejności pieniądze trafiały do rolników z terenów, które zostały zniszczone przez klęski żywiołowe oraz z obszarów objętych ASF.

Źródło: ARiMR