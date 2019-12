Na jakie maszyny rolnicze musisz mieć OC?

Współcześnie pracę w gospodarstwie rolnym usprawniają wyspecjalizowane maszyny. Ciągniki i prasy rolnicze, agregatory uprawowe, kombajny zbożowe i siewniki – to tylko kilka maszyn sezonowo używanych przez rolnika. Czy dla wszystkich trzeba wykupić ubezpieczenie OC? Co z ubezpieczeniem samochodu osobowego, z którego korzysta rolnik?

Dostępna na rynku oferta ubezpieczeń dla rolników jest szeroka. Rolnicy, którzy intensywnie inwestują w posiadane gospodarstwo rolne i nabywają warte często setki tysięcy złotych maszyny, mogą skorzystać z ubezpieczeń Agrocasco (działają one na zasadzie podobnej do Autocaso). Podstawowymi i obowiązkowymi ubezpieczeniami są jednak ubezpieczenie OC rolnika, ubezpieczenie budynków rolnych i ubezpieczenie OC maszyn rolniczych. Ostatnią polisę rolnik musi zawrzeć tylko dla niektórych wykorzystywanych maszyn rolniczych.

Na jakie maszyny rolnicze trzeba mieć ubezpieczenie OC?

Maszyny, na jakie rolnik musi kupić ubezpieczenie OC, precyzuje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Obowiązkowym ubezpieczeniem OC objęte muszą zostać ciągniki rolnicze i przyczepy. Dla tych pojazdów rolnicy zawierają polisę OC na 12 miesięcy.

W gospodarstwie rolnym mogą być eksploatowane również pojazdy wolnobieżne. Takim mianem określa się pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h. Przykładem jest np. kombajn. Rolnicy używający kombajnów zbożowych na terenie prowadzonego gospodarstwa nie muszą nabywać dla nich ubezpieczenia OC. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy poruszają się pojazdami wolnobieżnymi po drogach publicznych, np. chcąc dojechać do swojego pola. Wówczas polisa OC jest niezbędna. Dobrą wiadomością jest możliwość zawarcia ubezpieczenia jedynie na okres używania kombajnu. W przypadku pojazdów wolnobieżnych zastosowanie mają tzw. ubezpieczenia krótkoterminowe. Polisę OC dla kombajnu można kupić na okres nie krótszy niż 3 miesiące.

Ubezpieczenie samochodu osobowego rolnika

Na co dzień rolnicy korzystają nie tylko z maszyn rolniczych, ale również samochodów osobowych. Dla nich muszą kupić odrębne ubezpieczenie OC. Polisa ta jest obowiązkowa i wykupuje się ją na okres 12 miesięcy. Ponieważ zakres tego ubezpieczenia został ustalony w wyżej przywołanej ustawie, to przy jego wyborze można kierować się wyłącznie ceną.

Rolnicy, którzy szukają taniego ubezpieczenia OC, mogą skorzystać z internetowych porównywarek OC AC. Należy do nich m.in. kalkulator-oc-ac.auto.pl umożliwiający porównanie cen polis oferowanych przez kilkanaście firm ubezpieczeniowych działających na terenie Polski. Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań (dotyczących kierowcy i parametrów technicznych pojazdu), by w kilka minut otrzymać listę propozycji i po wybraniu najtańszej kupić ochronę ubezpieczeniową bez wychodzenia z domu.

Przy zakupie ubezpieczenia OC warto sprawdzić, czy dany ubezpieczyciel ma w swojej ofercie także ubezpieczenia dedykowane rolnikom. Jeżeli tak, to rolnik prawdopodobnie będzie mógł skorzystać ze zniżek – będzie traktowany jako stały klient.

Dla jakich maszyn nie trzeba posiadać ubezpieczenia OC?

Rolnicy korzystają nie tylko z pojazdów mechanicznych i wolnobieżnych, ale również innych maszyn, które usprawniają pracę w gospodarstwie rolnym. Zalicza się do nich m.in. prasa rolnicza. W odróżnieniu jednak od wyżej wymienionych pojazdów, dla niej rolnik nie musi posiadać odrębnego ubezpieczenia OC. Co w sytuacji, gdy to właśnie prasa wyrządzi innemu uczestnikowi ruchu drogowego szkodę w mieniu?

Jeżeli rolnik będzie poruszał się po drodze publicznej ciągnikiem z prasą, to w razie kolizji lub wypadku ubezpieczenie zostanie wypłacone poszkodowanemu z polisy OC maszyny głównej (w tym przypadku ciągnika). Taka konstrukcja przepisów jest bardzo korzystna dla rolnika – nie musi on nabywać dodatkowego ubezpieczenia OC dla każdej maszyny z osobna.

Ubezpieczenie OC maszyn rolniczych – zmian w prawie nie będzie

Prace w gospodarstwach rolniczych cechują się sezonowością – rolnicy nie mają potrzeby korzystania z posiadanych maszyn przez cały rok. Tymczasem dla wspomnianych już ciągników właściciele muszą kupić ubezpieczenie OC na cały rok. To naraża rolników na dodatkowe, zbędne koszty. Problem dostrzegł zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych i w grudniu 2018 r. zwrócił się do Ministerstwa Finansów z wnioskiem o zmianę w zakresie przepisów odnoszących się do ubezpieczania maszyn rolniczych.

Zarząd Rady w wystosowanym piśmie zawnioskował o umożliwienie rolnikom kupna okresowego (np. półrocznego) ubezpieczenia OC. Rozwiązanie miałoby działać analogicznie do ubezpieczenia OC dla pojazdów wolnobieżnych. Niestety, Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi negatywnej, wskazując jednocześnie, że nie ma w planach modyfikacji przepisów w tym zakresie. Dla rolników oznacza to konieczność dalszego porównywania ofert towarzystw ubezpieczeniowych. To aktualnie jedyny sposób, by zaoszczędzić na obowiązkowym ubezpieczeniu OC maszyn rolniczych.

Artykuł sponsorowany, przy współpracy z Orion Media Group