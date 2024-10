Na horyzoncie podwyżki. Ceny nawozów 26.10.2024

Ceny nawozów mineralnych kolejny tydzień z rzędu pozostają stabilne. Z drugiej strony wzrost cen gazu – kluczowego składnika przy produkcji nawozów azotowych – budzi obawy o możliwe podwyżki cen nawozów w przyszłości. Poniżej przedstawiamy aktualne ceny nawozów mineralnych na koniec października.

Podwyżki cen gazu będącego znaczną częścią kosztów przy produkcji nawozów azotowych, może wpłynąć na ceny takich produktów jak mocznik czy saletra amonowa. Obecnie ceny pozostają niezmienione, jednak rosnące koszty surowców stają się coraz większym zagrożeniem na rynku.

Trwające wypłaty zaliczek z dopłat bezpośrednich mogą potencjalnie wpłynąć na wzrost popytu, co w połączeniu z sezonem sprzedażowym nawozów może skutkować zmianami w cennikach dystrybutorów.

Ceny gazu

Ceny gazu holenderskiego TTF w kontraktach terminowych wzrosły do poziomu 43 euro/MWh, osiągając przy tym najwyższy poziom od grudnia 2023 roku. Jak podaje TradingEconomist, wzrost ten wynika z prognoz chłodniejszej pogody, napięć geopolitycznych oraz z większego zużycia rezerw surowca.

Wyniki finansowe Grupy Azoty za III kwartał 2024 roku

Grupa Azoty w III kwartale 2024 roku odnotowała poprawę wyników finansowych w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 3,085 mld zł, natomiast wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 120 mln zł, co oznacza poprawę o 228 mln zł w stosunku do III kwartału 2023 roku. Strata netto zmniejszyła się o 517 mln w porównaniu z rokiem wcześniejszym, osiągając poziom 226 mln zł (w 2023 roku strata na poziomie 743 mln).

– Poprawa wyników III kwartału br. względem analogicznego okresu w roku ubiegłym to efekt prowadzonych działań naprawczych. Przede wszystkim optymalizacji kosztów oraz wzmacniania biznesów, w tym renegocjacji kluczowych umów z dostawcami i partnerami handlowymi oraz poszukiwania nowych możliwości biznesowych. W kluczowym segmencie Agro na finalnym wyniku segmentu zaważył zwiększony import nawozów, głównie z Rosji i Białorusi – przedstawił Wiceprezes Grupy Azoty Andrzej Skolmowski.

W Segmencie Agro w III kwartale 2024 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku kluczowy wpływ na wyniki miał rosnący import nawozów z Rosji i Białorusi. Tańsze produkty z tych krajów przyczyniły się zarówno do spadku cen na rynku, jak i zmniejszenia wolumenów sprzedaży w Spółce.

Średnie ceny produktów GA w tym segmencie spadły w ujęciu rocznym o 7%, a sprzedaż nawozów zmniejszyła się o 9% (w tym nawozów azotowych o 6%, a wieloskładnikowych o 18%). Nie mniej, podjęte działania optymalizacyjne, pomimo trudnych warunków rynkowych, wpłynęły na poprawę marży EBITDA o 3,2 pp. (do poziomu –4,4%).

Rosja największym eksporterem nawozów do Polski, Białoruś zwiększa wolumen

Rosnący import nawozów z Rosji i Białorusi do Unii Europejskiej, a szczególnie do Polski, wywołuje zaniepokojenie wśród europejskich producentów nawozów. Jak informuje Polska Izba Przemysłu Chemicznego, tańsze nawozy z tych krajów wywierają presję na ceny, co wpływa na konkurencyjność producentów unijnych.

Dane, które na LinkedIn przedstawił Arkadiusz Zalewski z IERiGŻ potwierdzają znaczący wzrost importu z krajów wschodnich. Według informacji zamieszczonej na portalu przez eksperta wynika, że import nawozów azotowych z Białorusi w okresie od stycznia do sierpnia 2024 roku wyniósł blisko 173 tys. ton, co stanowi 13-krotny wzrost w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Import nawozów z Rosji w okresie pierwszych ośmiu miesięcy wyniósł 876 tys. Ton (206 tys. ton nawozów NPK, 490 tys. ton nawozów azotowych oraz 180 tys. ton nawozów potasowych) osiągając przy tym rekord. W ubiegłym roku import wyniósł niecałe 330 tys. ton w analogicznym okresie.

Unia Europejska chce ceł na nawozy

Przypominamy, że Unia Europejska domaga się wprowadzenia cła na nawozy z Rosji oraz Białorusi, obawiając się, że sytuacja ta może prowadzić do poważnych destabilizacji na rynku nawozów. Wyparcie produktów krajowych może spowodować wzrost cen nawozów importowanych do UE z Rosji i Białorusi. – Korzystając z monopolu, będą mogli je dowolnie kształtować lub – decyzją polityczną – wstrzymać import, zagrażając bezpieczeństwu żywnościowemu UE – prognozuje Polska Izba Przemysłu Chemicznego.

Poniżej przedstawiamy aktualne średnie ceny detaliczne nawozów mineralnych zebrane z kilku punktów sprzedaży wraz z porównaniem t/t (opakowania BB):

Nawóz Cena brutto (zł/t) MegAN 33,5 1668,75 Bez zmian Saletrosan 26 plus 1631,40 Bez zmian Saletrosan 30 Brak dostępności Saletrzak 27 Standard Plus 1402,55 Bez zmian Siarczan amonu AS21 macro 1382,10 Bez zmian ANVISTAR 34 N 1632,40 Bez zmian Salmag* 1386,70 Bez zmian Canwil* 1472,30 Bez zmian RSM 32 1480 Bez zmian RSM 30 Brak dostępności RSM 28* 1356,70 Bez zmian RSM 26N+3S Brak dostępności Pulan 34,4 1572,60 Bez zmian Mocznik Pulrea NBPT 2144,50 Bez zmian Polifoska 5* 2525 Bez zmian Polifoska 6 2892,40 Bez zmian Polifoska 7* Brak dostępności Polifoska 8 2972,50 Bez zmian Amofoska 4-16-18* 2030,40 Korn-Kali 1629,20 Bez zmian Sól Potasowa 1866,50 Bez zmian Fosforan amonu DAP 18-46 3093 Bez zmian Super Fos Dar 2813 Bez zmian

*Ograniczona dostępność

Źródła: money.pl, LinkedIn, Grupa Azoty