Na gruntach KOWR staną bloki mieszkalne – Nowe przepisy i ich wpływ na rynek gruntów rolnych

Popyt na mieszkania wciąż rośnie, a podaż gruntów maleje. W odpowiedzi na to Ministerstwo Rozwoju i Technologii opracowało projekt ustawy, która pozwoli odblokować i przekazywać ziemie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na cele budownictwa mieszkaniowego. Sprawdźmy, na jakich gruntach powstaną mieszkania?

Przejmowanie gruntów KOWR – Nowa ustawa

Projekt nowej ustawy jest w fazie uzgodnień. Zobaczmy, czego będzie dotyczył?

Zgodnie z artykułem trzecim tego dokumentu, minister właściwy do spraw budownictwa, otrzyma kompetencje, by nieodpłatnie przejmować nieruchomości z zasobu KOWR.

Zatem, grunty KOWR trafią do publicznego zasobu, a starosta zostanie odpowiedzialny, by przekazywać je gminom, które następnie będą realizować na nich inwestycje mieszkaniowe.

Zgodnie z nowymi przepisami, gmina będzie miała 5 lat na realizację przedsięwzięcia, a gdy nie wykorzysta gruntu w tym terminie, poskutkuje to zwrotem nieruchomości bądź obowiązkiem rekompensaty.

Kryteria wyboru gruntów rolnych – nierolnych do zabudowy mieszkaniowej

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, rozwiązanie dotyczyć ma wyłącznie nieruchomości, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiadają przeznaczenie inne niż tylko rolne.

Co więcej, będą to grunty, które obiektywnie są zbędne KOWR, z punktu widzenia realizowanych zadań. Ale, co istotne, mają potencjał do zabudowy mieszkaniowej.

Dodajmy też, że propozycja obejmie przede wszystkim ziemie znajdujące się w sąsiedztwie obszarów zurbanizowanych.

Grunty KOWR: Jakie są szanse na wykorzystanie ziemi na cele mieszkaniowe?

Powierzchnia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (WRSP), którym zarządza KOWR, wynosiła na koniec 2023 roku 1,34 mln ha. Z czego ponad 188 tys. ha gruntów (14,08%) było do rozdysponowania. Tak wynika z ostatniego dostępnego Sprawozdania Rocznego KOWR.

Idąc dalej, KOWR oszacował na cele budownictwa 6,22 tys. ha gruntów, co stanowi 3,31% ogółu gruntów do rozdysponowania. Jest to niewielki odsetek w porównaniu do gruntów przeznaczonych na przykład na cele rolnicze (75,1%).

Dlatego też zmiany w dotychczasowych przepisach, w tym m.in. w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, mogą prowadzić do większego wykorzystania gruntów z prywatnych zasobów na cele inwestycji mieszkaniowych w kraju.

KOWR i Krajowy Zasób Nieruchomości – współpraca na rzecz budownictwa

Przypomnijmy, że KOWR przekazuje grunty na cele mieszkaniowe także do Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN), który gromadzi ziemię pod budownictwo. Do końca 2023 roku KOWR przekazał KZN 759,3 ha gruntów.

Co dalej z cenami gruntów?

Zasadność nowej ustawy wynika z braku odpowiedniej liczby gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, co może powodować dalszy wzrost cen nieruchomości w Polsce. Jeśli nie wprowadzi się nowych zasad, w kolejnych latach można będzie spodziewać się dynamicznego wzrostu zarówno cen gruntów, jak i mieszkań.

Zaproponowane zmiany mają na celu przede wszystkim stabilizację rynku, umożliwiając samorządom pozyskiwanie gruntów na cele mieszkaniowe, a mieszkańcom zapewniając prawo do mieszkania. Pośrednio przyczynią się również do rozwoju gospodarczego regionów.

źródła: gov.pl, legislacja.rcl.gov.pl