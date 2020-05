Na co zwrócić uwagę podczas wyboru ciągnika do firmy usługowej?

Kompaktowość i niezawodność ciągnika, szybka obsługa serwisowa, szkolenia dla operatorów – to tylko kilka aspektów, które wpływają na wybór maszyn do firmy usługowej. Na jakie jeszcze czynniki należy zwrócić uwagę, aby prace w polu przebiegały w zoptymalizowany sposób?

Przy prowadzeniu usług dla rolnictwa konieczna jest rzetelność wykonywanych prac, co przekłada się bezpośrednio na zaufanie rolników, a tym samym na możliwość nawiązania dłuższej współpracy. Rolnicy zlecający wykonanie prac firmie usługowej, oczekują najczęściej wysokiej jakości, krótkiego czasu wykonania, transparentnego rozliczenia się oraz ceny dopasowanej do jakości zrealizowanej usługi. Istotna jest również elastyczność pracy w momencie, kiedy mamy do czynienia z zabiegami agrotechnicznymi, które uzależnione są w dużej mierze od pogody. O ile aspekt związany z usługobiorcą został już rozpisany na wiele sposobów, o tyle mało się mówi o usługodawcach, więc warto dokładniej poruszyć tę kwestię.

– Usługodawcom zależy na pewno na braku przestoju podczas wykonywanej pracy. Nie jest istotne, czy będzie to praca kombajnem, sieczkarnią czy ciągnikiem rolniczym. W takich przypadkach niska awaryjność maszyn jest zdecydowanym atutem, szczególnie kiedy rozliczamy się za wykonane hektary pracy w polu – mówi dr Barbara Raba-Przybylak z CLAAS Polska. Najczęściej wykorzystywaną maszyną w rolnictwie jest ciągnik rolniczy z różnymi typami przyrządów roboczych, czy przyczep w pracach usługowych. Jakie wyzwania czekają zatem usługodawców w przypadku tego typu maszyn? Sprawdzamy to na przykładzie firmy AgroVerifis, z miejscowości Wyrozęby Podawce, 18 km od Sokołowa Podlaskiego w województwie mazowieckim.

– Nasza firma prowadzi profesjonalne i kompleksowe usługi dla rolnictwa. Wśród nich należy wymienić: transport, uprawę polową, siew, koszenie i zbiór traw, a także aplikację gnojowicy. Obecnie posiadamy dziesięć ciągników przeznaczonych pod usługi, w tym aż sześć marki CLAAS AXION: 810, 830, 850, 920 i dwa modele 950. Wszystkie z nich są wyposażone w systemy GPS, co pozwala na zaoszczędzenie czasu oraz paliwa – komentuje Damian Komar, kierownik Działu Usług w AgroVerifis, i zwraca uwagę na aspekty, które zdecydowały o wyborze właśnie tego rodzaju maszyn.

Co wpływa na wybór ciągnika?

Na początku należy podkreślić kompaktowość ciągnika (wymiary), dopasowane do najczęściej wykonywanych prac, tak aby zlecenie wykonać szybko i sprawnie bez tracenia czasu na manewrowanie ciągnikiem. Przestronna kabina zapewnia komfort operatora, który często przebywa w niej przez wiele godzin pracy. Bardzo łatwa obsługa codzienna ciągnika umożliwia szybkie i efektywne przygotowanie maszyny do realizacji zlecenia. Satelitarny system automatycznego prowadzenia GPS PILOT zapewnia dokładność i jakość wykonania pracy oraz wyższą wydajność i komfort. Sygnał korekcyjny RTK NET umożliwia pracę z dokładnością 2-3 cm w każdym miejscu w Polsce, bez potrzeby posiadania stacji RTK. Dodatkowym atutem jest automatyka sekcji, która podczas siania kukurydzy lub rozsiewania nawozów generuje dodatkowe oszczędności dla usługodawcy.

Następne aspekty to niezawodność i bardzo szybka usługa serwisowa, pozwalająca na ograniczenie przestojów podczas pracy. Wiele wyzwań technicznych może być rozwiązanych zdalnie, ponieważ maszyny potrafią rozpoznać usterkę i przekazać informację do serwisu Dealera CLAAS, który identyfikuje błąd i przygotowuje serwis do szybkiej naprawy podczas pierwszego przyjazdu do maszyny.

Wiele wyzwań technicznych można znaczenie ograniczyć, przygotowując operatorów do obsługi i pracy maszyną lub ciągnikiem. Firma CLAAS Polska wraz z Dealerami przeprowadza cykle szkoleń dla operatorów w Akademii CLAAS Polska lub w siedzibie Dealera. Tego typu szkolenia pozwalają uniknąć błędów użytkowania maszyn oraz otrzymać fachową wiedzę o sposobie uzyskania najlepszej wydajności maszyny dopasowanej do warunków.

– Efektywne rolnictwo zawsze wymaga wiedzy ekonomicznej. Dlatego jesteśmy użytkownikami programów 365 FarmNet oraz CLAAS Telematics, które zdecydowanie ułatwiają pracę oraz optymalizują jej czas, a także długość przejazdów roboczych – argumentuje Damian Komar.

CLAAS Telematics to system telemetryczny pozwalający na pełną kontrolę floty maszyn. Umożliwia on zlokalizowanie ciągników, podgląd wykonywanych przejazdów maszyn oraz analizę ich wydajności i zużycia paliwa, co ma wpływ na cenę i rzetelność wykonanej usługi. Z kolei 365 FarmNet pozwala na sprawne i automatyczne dokumentowanie wykonywanych usług oraz zbieranie danych, które można następnie wykorzystać do szczegółowych analiz. Analizować można m.in. czas pracy ciągników, maszyn współpracujących oraz pracowników. Dzięki takiemu rozwiązaniu można w łatwy sposób zaoszczędzić czas, a także uniknąć błędów podczas zapisywania przebiegu usług. Oba programy współpracują ze sobą i zapewniają sprawną kontrolę wykonywanych usług, a tym samym przejrzyste rozliczenie z usługobiorcą.

– Współpraca z marką CLAAS dała nam możliwość zwiększenia swoich kompetencji oraz uzyskania istotnych narzędzi, które zoptymalizowały pracę firmy. Mając dzisiaj świadomość, jak istotne jest przeanalizowanie wszystkich wariantów wyboru ciągników, jesteśmy przekonani, że współpraca będzie się dalej układać w sposób partnerski i korzystny dla obu stron – dodaje Damian Komar.

Decydując się na zakup maszyn rolniczych, warto również zasięgnąć opinii doradców Dealera lub producenta. Ich doświadczenie często może się okazać decydujące przy optymalnym dobraniu parametrów, które uwzględnią specyfikę wykonywanych prac. To natomiast przełoży się na wydajność i późniejszy komfort pracy. Jej wysoka jakość oraz krótki czas wykonania, przejrzyste rozliczenie się, cena dopasowana do jakości zrealizowanego zlecenia, gwarantuje zadowolenie Klienta i współpracę na kolejne lata.

Informacja prasowa: Claas Polska