Na co zwracali uwagę rolnicy testujących nowe kombajny LEXION 2-generacji?

Nowe kombajny LEXION 2-generacji zostały zaprezentowane w sierpniu 2019 roku. Wyznaczają one zupełnie nowe standardy w zakresie wydajności omłotu oraz separacji w nowoczesnych kombajnach zbożowych. Potwierdzają to niezależne instytucje oraz rolnicy, którzy wskazują na wysoką wydajność, jakość ziarna oraz bardzo niskie zużycie paliwa.

We francuskiej miejscowości Crucheray nieopodal Le Mans, gdzie znajduje się jeden z najsłynniejszych torów wyścigowych na świecie, premierę miały nowe modele kombajnów LEXION marki CLAAS. Miejsce to, z pewnością nie było przypadkowe, ponieważ podobnie jak samochody startujące w sławnym 24-godzinnym wyścigu, zaprezentowane maszyny niemieckiego producenta wyróżniają się rewolucyjną konstrukcją, rekordową wydajnością oraz bardzo niskim zużycie paliwa.

Medale i wyróżnienia

Kombajny LEXION 2-generacji serii 6000 oraz 5000 zostały nagrodzone w aż trzech niezależnych plebiscytach. Pierwsza nagroda został przyznana podczas największych międzynarodowych targów branży maszyn rolniczych Agritechnica w Niemczech. Srebrny medal otrzymał wspominany wyżej najnowszy system młócący APS SYNFLOW WALKER.

Drugie wyróżnienie to tytuł „Innowacyjnego Produktu Rolniczego”, przyznany przez jedną z największych redakcji branżowych w Polsce. Trzecie wyróżnienie – medal Międzynarodowych Targów Poznańskich, wręczony będzie podczas wystawy Polagra Premiery 2020 w drugiej połowie stycznia.

Wnioski po pokazach

W drugiej połowie 2019 roku, w ponad 100 miejscowościach w Polsce, odbywały się indywidualne pokazy nowych kombajnów LEXION drugiej generacji, podczas których każdy zainteresowany miał możliwość poznać z bliska nową technologię omłotu. 78 pokazów odbyło się w zbożach, a 33 w kukurydzy. LEXION był testowany w różnych regionach Polski i warunkach polowych, kosząc łącznie ponad 2500 ha. Warty podkreślenia jest również fakt, że nowe kombajny pracowały w różnych rodzajach upraw, wśród nich: rzepak, zboże, soja oraz kukurydza.

Na jakie aspekty zwracali uwagę rolnicy?

W kombajnach LEXION 8700 szczególną uwagę rolników testujących kombajny zyskał nowy system wspomagania operatora: CEMOS AUTOMATIC z GRAIN QUALITY CAMMERA. – Gwarantuje on czystość ziarna, łatwość ustawienia kombajnu oraz optymalną prędkość jezdną. Powoduje to, że maszyna posiada wyższą wydajność oraz jakość ziarna i w znaczy stopniu odciąża operatora. Przykładem jest kamera, zamontowana na głowicy przenośnika ziarnowego, analizująca jakość ziarna. System automatycznie optymalizują pracę kombajnu według strategii wybranej przez operatora – mówi Andrzej Kulczyński z CLAAS Polska.

Inny atut tego modelu wskazywany przez rolników to bardzo szybki wyładunek ziarna 180 l/s, za pomocą rury wyładowczej, która wychyla się o 105 stopni. Gwarantuje to bardzo dobrą widoczność na wysypywane ziarno. Obsługa maszyny jest teraz jeszcze łatwiejsza. Wszystko dzięki m.in. 12-calowemu dotykowemu wyświetlaczowi, na którym bardzo precyzyjnie możemy zmieniać ustawienia maszyny. Oczywiście dla tradycjonalistów pozostały przyciski zapewniające szybki dostęp do podstawowych funkcji na podłokietniku nowego kombajnu LEXION.

W testowanych nowych kombajnach LEXION drugiej generacji często rolnicy podkreślali bardzo niskie zużycie paliwa, wynikające z niskiego zakresu prędkości obrotowej silnika na poziomie 1800 obr/min, systemu chłodzenia DYNAMIC COOLING oraz zarządzania mocą silnika DYNAMIC POWER, a także nowej koncepcji napędu. Inne podkreślane zalety to małe obciążenie silnika oraz wysoka jakość ziarna, dzięki prostoliniowemu przepływowi materiału.

– Dla rolników często duże znaczenie miała również wysoka jakość sieczki oraz jej równomierny rozrzut, który wynika z systemu czujników wiatru, dbającego o prawidłowy rozrzut resztek pożniwnych na stokach oraz podczas wietrznych warunków – dodaje przedstawiciel CLAAS Polska. Osoby testujące kombajny, wskazywały również na duży zakres ustawień z poziomu kabiny i małą ilość uszkodzonych ziaren

Kombajny z serii LEXION 6000 charakteryzują się rekordową wysoką przepustowością, potwierdzoną przez testy niezależnych instytucji (między innymi PROFI), podczas których model LEXION 6900 osiągnął średnią wydajność 44 ton / godz. podczas 8-godzinnego omłotu w pszenicy. Doceniony został również system AUTO SLOPE, który na nierównym terenie gwarantuje optymalną czystość ziarna i minimalne straty.

– Wysoka wydajność jest również efektem pracy systemu Cruise Pilot, który zapewnia pełne wykorzystanie maszyny w zależności od zmieniających się warunków na polu, dzięki stałemu równemu wypełnieniu maszyny masą – dodaje Andrzej Kulczyński z CLAAS Polska. Warto wspomnieć również o niskim zużyciu paliwa, które wynika m.in. z małego obciążenia silnika. Podczas pokazów w Polsce odnotowany został wynik 1,16 l / t pszenicy o plonie ponad 10 t/ha i wilgotności 15 procent. W kukurydzy ten sam kombajn uzyskał wynik 0,71 l / t w plonie ponad 16 ton i wilgotności 26,9 procent. Gdy dodamy do tego wysoką jakość ziarna oraz słomy i jej łagodne traktowanie oraz przestronną, komfortową i wyciszoną kabinę wówczas mamy kombajn, który musi przypaść do gustu najbardziej wymagającym operatorom.

Co istotne, wszyscy klienci podkreślali wysoką wartość maszyny używanej na rynku wtórnym, dzięki czemu znacznie łatwiej można ją odsprzedać. Potwierdzają to przedstawiciele Centrum Maszyn Używanych CLAAS Polska z okolic Kutna. – Kombajny marki CLAAS cieszą się na rynku wtórnym niesłabnącym zainteresowaniem, co ma ogromny wpływ na cenę i łatwość sprzedaży. Wierzymy, że nowe modele kombajnów LEXION przewyższą oczekiwania Klientów i cieszę się, że w przyszłości będą do naszego Centrum trafiać maszyny o takich parametrach wydajnościowych – mówi Dariusz Pietluszenko, kierownik CMU marki CLAAS.

Informacja prasowa CLAAS Polska