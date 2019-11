N154e Versu – kandydat firmy Valtra do nagrody Ciągnik Roku (Tractor of the Year)

Valtra N154e Versu to znacznie więcej niż tylko ciągnik. N154e Versu daje możliwość precyzyjnego dostosowania ciągnika do własnych potrzeb już na poziomie linii produkcyjnej, a także w Unlimited Studio, gdzie jedyne obowiązujące ograniczenia to prawa fizyki i przepisów o ruchu drogowym. N154e to także usługi związane z ciągnikiem, tj. zdalny monitoring Valtra Connect, kompleksowe pakiety serwisowe, rozszerzone gwarancje, możliwość regeneracji podzespołów, przyjazny dla środowiska olej napędowy Neste My oraz możliwość nawiązywania łączności z innymi technologiami wykorzystywanymi w gospodarstwie. Valtra N154e Versu to nie tylko maszyna, lecz rozwiązanie na cały okres użytkowy, obejmujące wiele usług.

Valtra N154e Versu łączy w sobie najnowsze technologie ze sprawdzonymi rozwiązaniami technicznymi. Niezawodny i wytrzymały czterocylindrowy silnik AGCO Power o pojemności 4,9 litra standardowo generuje moc 155 KM oraz 165 KM przy użyciu rozwiązania Power Boost. Emisje ograniczane są przez układ selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) spełniający wymogi emisyjne Stage V oraz filtr cząstek stałych (DPF). Elektroniczna przepustnica spalin zapewnia odpowiedni moment obrotowy przy niskich obrotach, a układ automatycznej regulacji zaworów hydraulicznych obniża koszty obsługi technicznej. Tradycyjne rozwiązania obejmują klasyczny silnik AGCO Power z centralnie podpartymi mokrymi tulejami cylindrowymi.

Wykorzystywana już od 1999 roku funkcja EcoPower ogranicza emisję hałasu, wydłuża cykl życia silnika oraz ogranicza zużycie paliwa nawet o 10%. Po wybraniu trybu Eco maksymalna prędkość silnika spada z 2100 do 1900 obr./min, maksymalna moc dostępna jest przy 1750, a nie 1900 obr./min, a maksymalny moment obrotowy uzyskiwany jest już przy 1250, a nie 1500 obr./min. Dzięki temu praca nie jest męcząca, lecz wydajna i skuteczna, a roczny rachunek za paliwo niższy o tysiące euro.

Rewolucja Powershift

Przekładnia Versu firmy Valtra zrewolucjonizowała skrzynie biegów Powershift. Zastosowanie przekładni typu 30F+30R umożliwia obsługę ciągnika podobną jak w rozwiązaniach z w pełni bezstopniową przekładnią, przy zachowaniu wydajności i mocy zapewnianej przez tradycyjne przekładnie Powershift.

Ciągnik Valtra N154e Versu można obsługiwać jedną dźwignią i pedałem, podobnie jak pojazdy z przekładnią bezstopniową. Funkcja tempomatu (Cruise) sama zmienia biegi Powershift i zachowuje wymaganą prędkość jazdy i silnika, nawet na terenach pagórkowatych. Funkcja Hill Hold zapobiega staczaniu się ciągnika w tył na pochyłościach bez użycia sprzęgła – wystarczy, że kierowca naciśnie pedał gazu, aby kontynuować jazdę. Funkcja Hydraulic Assistant z kolei automatycznie zwiększa obroty, gdy układ hydrauliczny wymaga więcej mocy, a funkcja kontroli trakcji (ASR) optymalizuje trakcję podczas przeciągania ciężkich ładunków.

Valtra N154e Versu to czterocylindrowy ciągnik, który może być wykorzystywany jako zwinna maszyna z ładowaczem czołowym lub potężny pojazd przeciągający ciężkie maszyny na polach. Udźwig tylnego podnośnika wynosi 7900 kg oraz 4700 kg w przednim układzie zawieszenia narzędzi. Wydajność układu hydraulicznego rzędu 200 l/min dostępna jest dla pięciu zaworów w części tylnej i czterech zaworów w części przedniej. W hydraulice i przekładni wykorzystywany jest oddzielny olej, aby oleje z maszyny nie zanieczyściły oleju w przekładni.

Strefa komfortu kierowcy

Choć ciągnik Valtra N154e Versu nigdy nie idzie na łatwiznę, jego kierowca nigdy nie musi opuszczać swej strefy komfortu. Poziom natężenia hałasu w kabinie wynosi poniżej 70 decybeli, a widoczność jest doskonała, dzięki wyposażeniu jej w ponad 6 metrów kwadratowych szklanych powierzchni. Widoczność pozostaje niezmiennie doskonała w każdych warunkach pracy, dzięki zastosowaniu wycieraczki przedniej szyby pracującej w zakresie 270 stopni, wycieraczki bocznej, elektrycznie podgrzewanych szyb przednich i tylnych, a także elektrycznie regulowanych lusterek i świateł roboczych.

Podczas jazdy ciągnikiem Valtra N154e Versu operatorzy czują się, jakby unosili się w powietrzu, ponieważ… tak właśnie jest. Ciągnik ten wyposażony jest w zawieszenie przedniej osi, kabiny i fotela, co zapewnia amortyzację wstrząsów nawet przy niskich temperaturach i podczas jazdy w ciężkim terenie.

Podłokietnik SmartTouch to rozwiązanie o statusie legendy w branży oraz wzór do naśladowania dla innych producentów. Interfejs użytkownika na wyświetlaczu jest tak przyjazny, że dostęp do każdej funkcji wymaga maksymalnie dwóch dotknięć lub przeciągnięć po ekranie.

SmartTouch może także kontrolować wszystkie technologie Inteligentnego Rolnictwa stosowane w ciągnikach Valtra N154e Versu. Przykładowo SmartTouch może służyć jako wyświetlacz nowego zautomatyzowanego układu prowadzenia Valtra Guide, a także funkcji Task Doc, Variable Rate Control oraz Section Control.

Traktory Valtra to także usługi

Oprócz najnowszych technologii, wytrzymałego silnika, wygodnej kabiny i wszechstronnej przekładni ciągnik Valtra N154e Versu oferuje także pełny pakiet usług. Firma Valtra wie, że nie kupujemy ciągnika, aby tylko go mieć, lecz po to, aby wykonywać nim określone zadania. Dlatego, wraz z ciągnikiem, oferuje ona pełny pakiet usług wsparcia.

Dzięki filozofii Valtra polegającej na dostosowaniu ciągników do określonych potrzeb oraz zastosowaniu rozwiązania Unlimited Studio ciągniki N154e Versu są dostarczane prosto z fabryki w wykonaniu odpowiadającym indywidualnym potrzebom danego klienta. Całe wyposażenie dodatkowe i opcjonalne jest kompatybilne i objęte tą samą gwarancją oraz siecią dostawy części zamiennych jak inne elementy ciągnika.

System zdalnego monitoringu Valtra Connect z kolei zapewnia pełną kontrolę nad eksploatacją ciągnika. Dzięki niemu rolnicy i wykonawcy wiedzą, gdzie ich ciągniki obecnie się znajdują i jaką wykonują pracę, a wszystkie informacje są odpowiednio zapisywane, co stanowi niewątpliwą zaletę tego rozwiązania. Valtra Connect ułatwia także rozwiązywanie problemów i planowanie obsługi technicznej.

Kompleksowe umowy serwisowe sprawiają, że posiadacze ciągników nie mają żadnych trosk, a obsługa maszyny jest niezwykle prosta. Valtra Connect umożliwia technikom serwisowym Valtra monitorowanie stanu ciągnika, Valtra Care rozszerza zakres gwarancji na traktor, a Valtra Go obejmuje wszystkie czynności serwisowe za uzgodnioną cenę. Te umowy serwisowe to rozwiązania idealne dla dużych firm i społeczności, które chcą dokładnie planować wydatki związane z posiadaniem ciągnika w perspektywie długoterminowej.

Pełny pakiet rozwiązań oferowanych przez Valtra obejmuje także rozwiązania ekologiczne. Ciągniki Valtra są fabrycznie tankowane odnawialnym olejem napędowym Neste My. Ograniczenie emisji zapewniane przez to paliwo w zakładzie Suolahti odpowiada usunięciu ponad 600 samochodów z dróg rocznie. Funkcja EcoPower umożliwia obniżenie zużycia paliwa o nawet 10%, dzięki wyższemu momentowi obrotowemu przy niższych obrotach silnika. Pod koniec okresu trwałości użytkowej ciągnika możemy tchnąć w niego nowe życie, dzięki zastosowaniu zregenerowanych przekładni i części silnika, co powoduje oszczędności finansowe i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.

Informacja prasowa Valtra