Z myślą o sprawniejszej likwidacji afrykańskiego pomoru świń

Rada Ministrów 5 grudnia przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.



W ocenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przyjęte w projekcie rozwiązania pozwolą na sprawniejszą likwidację chorób zakaźnych zwierząt, w tym w szczególności afrykańskiego pomoru świń (ASF), co przyczyni się do ograniczenia strat ponoszonych przez hodowców, producentów oraz sektor rolno-spożywczy.

– Trwałe i intensywne rozprzestrzenianie się ASF stanowi istotne zagrożenie dla gospodarki narodowej. Dlatego rząd planuje podjąć nadzwyczajne działanie interwencyjne – na wschodniej granicy Polski zostanie wybudowana bariera uniemożliwiająca migrację dzików. Bariera powstanie w pasie drogi granicznej, a także – ze względów technicznych – poza nim. Na wschód od polskiej granicy znajduje się stałe źródło wirusa ASF – informuje KPRM.

Ponadto, nałożono obowiązek współpracy organów samorządowych z dzierżawcami obwodów łowieckich. Taki sam obowiązek nałożono na nadleśniczych Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe.

Aby podnieść skuteczność walki z ASF, wprowadzono możliwość wypowiedzenia umowy dzierżawy obwodu łowieckiego albo – odpowiednio – uchylenia decyzji wyłączającej obwód łowiecki z dzierżawy i przekazania go w zarząd. Będzie to możliwe w przypadku niewykonywania przez dzierżawców albo zarządców planów łowieckich (w przypadku nierealizowania określonych działań). Dotychczas Polski Związek Łowiecki mógł jedynie wprowadzać określone wytyczne na zasadzie zaleceń, co zdecydowanie osłabiało skuteczność walki z chorobą.

Źródło: KPRM