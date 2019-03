Z myślą o postępie dla przyszłych konsumentów

DowDuPont™ 26 lutego ogłosił nazwę swego pionu rolniczego, który zgodnie z planem do 1 czerwca 2019 roku wyodrębni się jako samodzielna firma. Nazwa nowej firmy – Corteva Agriscience™ – składa się z kombinacji słów oznaczających „serce” oraz „naturę”.

– To początek ekscytującej podróży”, Corteva Agriscience™ łączy trzy mocno ze sobą powiązane jednostki biznesowe, oddane pokoleniom rolników. Nowa nazwa to afirmacja naszej historii, ale i krok w przyszłość, w której poświęcimy się zwiększeniu produktywności rolników oraz trosce o stan zdrowia i dobrobyt konsumentów. Dzięki najbardziej zróżnicowanej ofercie produktów na rynku, niemal stuletniemu doświadczeniu w rolnictwie oraz wyjątkowym innowacjom, Corteva Agriscience™ stanie się wiodącą firmą w branży rolniczej, która, we współpracy z całym przemysłem spożywczym, skoncentruje się na dostarczaniu bezpiecznej, zdrowej żywności – mówi James C. Collins Jr, prezes ds. operacyjnych (COO), pionu rolniczego DowDuPont.

Corteva Agriscience™ połączy jednostki biznesowe DuPont Crop Protection, DuPont Pioneer i Dow AgroSciences, tworząc samodzielną firmę rolniczą, która będzie kształtować rynek i wyznaczać trendy w takich obszarach jak produkcja nasion, ochrona roślin i technologie cyfrowe w rolnictwie.

Docelowa firma, dzięki połączeniu wiedzy najlepszych specjalistów, technologii, innowacji oraz możliwości z zakresu badań i rozwoju, będzie na wyjątkowej pozycji, która pozwoli firmie stymulować rozwój naszego systemu żywienia, umożliwiając rolnikom uzyskiwać lepsze, zdrowsze i obfitsze plony wykorzystując jednocześnie mniej zasobów naturalnych.

„Będziemy dalej inwestować w nasze najbardziej rozpoznawalne wysokiej jakości produkty dla rolnictwa, jak: nasiona Pioneer®, Mycogen® oraz dostępne od niedawna nasiona Brevant™, a także wyróżniane nagrodami środki ochrony roślin takie jak fungicyd Approach® Prima, czy Quelex® – herbicyd zawierający substancję aktywną Arylex™. Jednocześnie będziemy wciąż opracowywać i wprowadzać na rynek nowe produkty wykorzystując nasze technologie i zgromadzoną wiedzę z zakresu chemii”, powiedział Collins.

Poza ogłoszeniem nazwy nowej firmy, podczas Commodity Classic, największego zjazdu i targów rolniczych w Stanach Zjednoczonych, przedstawiono tożsamość marki Corteva Agriscience™ oraz jej logo (www.corteva.com).

Siedzibą przyszłej firmy będzie Wilmington w stanie Delaware (Stany Zjednoczone), gdzie będą się znajdować najważniejsze działy wsparcia korporacyjnego spółki. Lokalizacje w Johnston, Iowa i Indianapolis w stanie Indiana będą służyć jako centra biznesowe, natomiast kierownictwo poszczególnych linii biznesowych, a także działy wsparcia, badań i rozwoju, zarządzania globalnym łańcuchem dostaw, marketingu oraz sprzedaży skupione będą w dwóch lokalizacjach na Środkowym Zachodzie.

DowDuPont będzie wspierać swoją nową markę poprzez wydarzenia specjalne, odbywające się aż do zyskania przez pion pełnej niezależności jako spółki.

DowDuPont to spółka holdingowa złożona z The Dow Chemical Company oraz DuPont, mająca na celu utworzenie silnych, niezależnych podmiotów notowanych na giełdzie i działających w sektorze rolnictwa, inżynierii materiałowej oraz produktów specjalistycznych, które zajmą wiodącą pozycję na rynku dzięki wydajnym, opartym na badaniach naukowych, innowacyjnym rozwiązaniom, spełniającym potrzeby klientów i przyczyniającym się do rozwiązania globalnych problemów.

Źródło: DowDuPont