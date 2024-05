Mykoła Solski nie jest już ministrem rolnictwa Ukrainy

Dziś o godzinie 13 ukraińskie Ministerstwo Polityki Agrarnej i Żywności opublikowało informację, że Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła rezygnację Mykoły Solskiego z funkcji ministra rolnictwa. Wystąpienie Solskiego podsumowujące działalność na stanowisku szefa resortu pokazuje, jakim poważnym konkurentem staje się dla nas ukraińskie rolnictwo.

Wystąpienie zostało opublikowane na stronie internetowej ukraińskiego ministerstwa rolnictwa. Poniżej publikujemy jego fragmenty, zaczynając od tego, co Polakom najbliższe.

– Ogromnym osiągnięciem było otwarcie wolnego rynku z UE na produkty rolne. Co roku są to trudne negocjacje. Chciałbym osobno podziękować Polakom za odblokowanie granicy (…). Poprzedziło to kilka miesięcy trudnych negocjacji. Jestem wdzięczny polskiemu Ministerstwu za wyrażenie zgody na format negocjacji z udziałem stowarzyszeń. Odbyło się kilka rund negocjacji, podzieliliśmy (sektory) i zaczęliśmy rozwiązywać te problemy osobno. Stowarzyszenia podjęły zobowiązania w kwestiach kontrowersyjnych. Wreszcie 29 kwietnia ostatni rolnik opuścił granicę. Uzgodniliśmy, że będziemy co miesiąc prowadzić prace nad monitorowaniem realizacji umów i rozwiązywać problemy w tym samym formacie – mówił Mykoła Solski.

Uruchomiono program preferencyjnych kredytów 5-7-9. Ponad 50% kredytów w ramach tego programu to kredyty dla producentów rolnych. (…) W ciągu dwóch lat preferencyjne pożyczki otrzymało 14 639 producentów rolnych w niemal wszystkich regionach kraju. Kwota tych pożyczek wynosi ponad 67 miliardów hrywien.

Dzięki współpracy Ministerstwa z Bankiem Światowym zebrano 580 mln dolarów na rekompensatę odsetek, aby program 5-7-9 mógł nadal funkcjonować.

Na dopłaty do hektara i krowy w 2022 r. przeznaczono ponad 1600 mln hrywien, a pomoc otrzymało ponad 31 tys. rolników. W lipcu 2022 ruszył program dotacji dla ogrodów i szklarni, gdzie państwo rekompensuje do 70% kosztów (…) w ciągu dwóch lat wojny założono więcej ogrodów przemysłowych niż w ciągu poprzednich 10 lat.

Przez prawie 2 lata powstało 35 organizacji użytkowników wody. (Z programów USAID) wypłacono 2 miliony dolarów w postaci dotacji, a 7 milionów dolarów ma zostać wypłacone 14 kolejnym UEC.

W 2023 roku osiągnęliśmy najwyższy średni plon ziarna z hektara w całej historii Ukrainy. Pod koniec 2020 roku Europa (…) pozwoliła nam na eksport nasion. (…) Obecnie z nasion ukraińskich uprawia się w Europie 2 miliony hektarów kukurydzy.

(…) udało się przyciągnąć ponad 1,318 miliarda dolarów (od darczyńców). Z tego 805,59 mln USD otrzymano od Banku Światowego, KOICA, JICA, EBOR, FAO i UE (…) W 14 krajach otwarto nowe rynki dla różnych ukraińskich produktów. (…) W tym roku spodziewamy się pozytywnych decyzji w sprawie otwarcia chińskiego rynku mąki, mięsa, przetworów rybnych i grochu.

Od 2022 r. z inicjatywy Ministerstwa Polityki Agrarnej przyjęto 8 ustaw o integracji europejskiej i 76 normatywnych aktów prawnych. 25 kwietnia rozpoczęły się bezpośrednie negocjacje w sprawie przystąpienia do UE, w ramach których Ukraina rozpoczęła proces screeningu, będący jednym z kluczowych etapów procesu negocjacyjnego.

Źródło: MinAgro