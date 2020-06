Myjka ciśnieniowa do ładowarek Bobcat

Firma Bobcat wprowadziła na rynek nowy osprzęt do swoich ładowarek – myjkę ciśnieniową. Bobcat jest pierwszym na świecie producentem oferującym tego rodzaju osprzęt do miniładowarek o sterowaniu burtowym, gąsienicowych i ładowarek o wszystkich kołach skrętnych.

Myjka ciśnieniowa przeznaczona jest do spryskiwania ulic, dróg i innych powierzchni wodą pod wysokim ciśnieniem. Szybkie i łatwe podłączanie do ładowarki Bobcat pozwala operatorowi natychmiast rozpocząć pracę z nowym osprzętem.

Szeroki zakres zastosowań

Dostępne są trzy różne modele myjki ciśnieniowej – 250S, 250M oraz 250L – pasujące do różnych ładowarek Bobcat i spełniające określone wymagania wielu różnych zastosowań osprzętu, takich jak:

prace drogowe i budowlane,

dezynfekcja w celu ochrony przed Covid-19 i w innych rodzajach ochrony sanitarnej,

czyszczenie wyposażenia w parkach i na ulicach,

konserwacja linii kolejowych, mostów i tuneli,

czyszczenie kojców zwierząt i drobiu,

czyszczenie różnego rodzaju maszyn.

– W palecie osprzętu Bobcat obecnie oferuje myjki ciśnieniowe, dzięki którym mycie ulic, znaków i wyposażenia na ulicach jest łatwiejsze i skuteczniejsze niż do tej pory. Tam, gdzie nie mogą się dostać większe, specjalistyczne maszyny lub gdzie prace muszą być wykonane mechanicznie, nowa myjka ciśnieniowa zamontowana na ładowarce Bobcat to najlepszy sposób, aby czyścić powierzchnie. Doskonałe wyniki można również uzyskać, myjąc fasady i dachy, np. aby usunąć zanieczyszczenia i mech – powiedział Daniele Paciotti, dyrektor ds. linii osprzętu Bobcat w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Nowy osprzęt jest również dość uniwersalny, gdyż operator może albo obsługiwać myjkę z kabiny lub przy użyciu rękojeści w przypadku czyszczenia miejscowego lub dezynfekcji określonych obiektów.

– Rękojeść myjki przyłączona do węża 20 m na szpuli zapewnia łatwe przejście z mycia dyszą przednią do mycia ręcznego, umożliwiając alternatywne rozwiązanie czyszczenia wejść do budynków, narożników, pomników, maszyn, samochodów, ławek, znaków itp. w niewielkich przestrzeniach – dodaje Paciotti.

Model myjki ciśnieniowej 250S jest przeznaczony do ładowarki o sterowaniu burtowym S100. Kolejny w linii to model 250M, który jest zatwierdzony do użytku na wszystkich ładowarkach o sterowaniu burtowym Bobcat od modelu S450 do S650 i ładowarkach gąsienicowych T450, T590 oraz T650. Trzeci model, 250L, jest przeznaczony do użytku z ładowarkami o sterowaniu burtowym S630, S650, S770 oraz S850 oraz kompaktowymi ładowarkami gąsienicowymi T590, T650, T770 oraz T870. Do pracy z myjkami ciśnieniowymi wszystkie ładowarki poza S100 muszą być wyposażone w zestaw do sterowania osprzętem Bobcat, który jest standardem w maszynach o wysokim przepływie.