Mszyce pojawiają się w zbożach. Jakie insektycydy na mszyce?

Mszyce pojawiają się w zbożach. Szkodniki wysysają soki z młodych roślin i mogą być przyczyna chorób wirusowych. Podpowiadamy, jakie insektycydy można zastosować w jesiennej ochronie przed mszycami.

O nalocie mszyc informuje IOR -PIB w swoim komunikacie i wskazuje na początek jesiennej migracji szkodnika. Ma to związek ze zbiorami kukurydzy, ponieważ mszyce z kukurydzy przenoszą się na zboża. Należy zatem obserwować plantacje i przy stwierdzeniu pierwszych kolonii mszyc przystąpić do zabiegu zwalczania insektycydem.

Do walki z mszycami w pszenicy ozimej jesienią zastosować możemy preparaty z grupy pyretroidów, np. Wojownik 050 CS, Lambdace 050 CS i Karate Zeon 050 CS – bazują one na substancji czynnej lambda-cyhalotrynie. Substancja ta wchodzi także w skład gotowej mieszaniny fabrycznej z acetamiprydem (grupa pochodnych neonikotynoidów). Gotową fabryczną mieszaniną obu substancji czynnych są preparaty: Nepal 130 WG, Inazuma 130 WG, Inpower 130 WG. Preparaty te przeciwko mszycom w plantacje pszenicy ozimej stosuje się od fazy 3-9-tego liścia (BBCH 13-19).

Do jesiennej walki z mszycami wykorzystuje się także substancje czynną flonikamid z grupy karboksamidów. Bazuje na niej np. preparat Teppeki 50 WG. Szkodniki giną po ok 2–5 dniach po pobraniu środka. Preparat działa do 3 tygodni.