MSZ Ukrainy: Putin kłamie odnośnie korytarza zbożowego

Wypowiedzi prezydenta Rosji Władimira Putina o wielkości dostaw zboża z Ukrainy do krajów afrykańskich są nieprawdziwe o czym informuje rzecznik MSZ Ukrainy Ołeh Nikołenko.

– Rosja nalega na pełną realizację umowy zbożowej, aby produkty nie były wysyłane do bogatych krajów. Łącznie 45% zboża trafiło do krajów europejskich, a tylko 3% do Afryki – twierdzi Wałdimir Putin.

W odpowiedzi na to stwierdzenie MSZ Ukrainy zwróciło uwagę, że od 1 sierpnia 2022 r. Ukraina wyeksportowała 25,1 mln ton produktów rolnych do 45 krajów korytarzem zbożowym: Afryka – 2,9 mln ton (11,6%); Azja – 12,1 mln ton (48,2%); Europa – 10,1 mln ton (40,2%).

– Rosja również doskonale zdaje sobie sprawę, że część ukraińskiego zboża kupowanego przez „dobrze odżywione kraje” Europy jest wysyłana jako humanitarny reeksport do Afryki i Azji. Realna statystyka eksportu na kontynent afrykański jest więc nawet wyższa niż 11,6%. Nie mówiąc już o tym, że prawie 50 proc. produktów trafia na wsparcie krajów azjatyckich – podkreślił rzecznik MSZ.

Nikołenko zauważył, że korytarz zbożowy ratuje miliony ludzi na świecie przed niedożywieniem i głodem, a społeczność międzynarodowa, zwłaszcza kraje Afryki i Azji, nie powinna pozwalać Moskwie używać żywności jako broni.