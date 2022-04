MRiRW: Określenie rzeczywistych strat suszowych na razie nie jest możliwe

Krajowa Rada Izb Rolniczych apeluje do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o pilne podjęcie prac nad zmianami w funkcjonowaniu aplikacji suszowej. W ocenie samorządu rolniczego działająca od dwóch lat aplikacja jest w dalszym ciągu obarczona wieloma błędami, które wpływają na rzetelność szacowanej wielkości strat, prowadząc do notorycznego zaniżania wyliczonych strat w stosunku do strat faktycznych.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że System Monitoringu Suszy Rolniczej podlega ciągłej rozbudowie i doskonaleniu. W latach poprzednich IUNG-PIB rozwinął sieć własnych stacji meteorologicznych i pomiarów wilgotności gleby oraz włączył w tę sieć regionalne stacje meteorologiczne.

Jak podaje MRiRW w roku 2020 r. wdrożono do systemu teledetekcję radarową sieci POLRAD (naziemne urządzenia teledetekcyjne), z której dane wykorzystywane są w konstrukcji map klimatycznego bilansu wodnego. Jest to bardzo ważne z uwagi na istotny element, jaki stanowi opad atmosferyczny w klimatycznym bilansie wodnym, który w bardzo dużym stopniu decyduje o wielkości suszy rolniczej. Produkt tego systemu obejmuje również weryfikację i uzupełnienia danych na podstawie informacji dostarczanych przez satelity oraz naziemne stacje meteorologiczne. Uzyskanie takich informacji generowanych przez meteorologiczne radary naziemne pozwala na znaczne uszczegółowienie pola opadów dla całego kraju, albowiem są one dostępne w rozdzielczości 1 km x 1 km.

– Aktualnie działający System Monitoringu Suszy, uwzględniający teledetekcję radarową, pozwala na bardzo duże uszczegółowienie ilości opadów, a tym samym dostarczenie wiarygodnych danych z dokładnością do 1 km. Uruchomiona w 2020 roku aplikacja suszowa pozwala na sprawne i szybkie zebranie wniosków od rolników oraz weryfikację danych z dostępnymi bazami danych – mówi Ryszard Bartosik, sekretarz stanu w MRiRW.

Według resortu rolnictwa określenie rzeczywistych straty w poszczególnych gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy byłyby możliwe wyłącznie po wprowadzeniu obowiązku prowadzenia rachunkowości rolnej i przedstawieniu przez producentów rolnych rocznych sprawozdań finansowych z gospodarstwa rolnego. Do tego czasu pozostaje ustalanie strat w gospodarstwach rolnych na podstawie szacunków.