MRiRW: Będą pieniądze na inwestycje we wdrażanie rozwiązań rolnictwa 4.0

W analizie SWOT Krajowego Planu Strategicznego do Wspólnej Polityki Rolnej znalazła się informacja na temat konieczności wsparcia polskich gospodarstw we wdrażaniu nowoczesnych technologii z zakresu rolnictwa 4.0, jednak ostatecznie wsparcia na ten cel w KPS darmo szukać. Jest jednak pomysł na finansowanie go z innego źródła.

– W Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności, w inwestycji A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu, zaplanowane zostało wsparcie dla rolników na wdrażanie w ich gospodarstwach rozwiązań w zakresie rolnictwa 4.0 – poinformowało nas Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na dzień dzisiejszy nie mamy informacji na temat szczegółów wsparcia; zarówno dotyczących jego zakresu jak i kwot na nie przeznaczonych. Jak zapewnia Ministerstwo, prace nad programem trwają, a nabór wniosków przewidziany jest na koniec III kwartału bieżącego roku.

– Informacje o terminie rozpoczęcia i zakończenia naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak też Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – informuje resort rolnictwa.