MRiRW apeluje o zgłaszanie strat suszowych do końca przyszłego tygodnia

Minister rolnictwa Krzysztof Ardanowski apeluje do rolników o zgłaszanie start spowodowanych suszą do końca przyszłego tygodnia.

W związku z warunkami klimatycznymi, przyspieszonym w tym roku okresem wegetacji i rozpoczętymi żniwami zdaniem resortu rolnictwa oszacowanie start w późniejszym terminie będzie bardzo trudne, a wręcz niemożliwe. Obecnie komisje działają już w 1792 gminach. Według dotychczasowych danych poszkodowanych zostało 66 387 gospodarstw rolnych, a powierzchnia upraw dotkniętych suszą została oszacowana na ponad 1,2 mln hektarów.

MRiRW zapowiada, że zabiegać będzie o jak najszybsze uruchomienie wsparcia dla poszkodowanych rolników, a do tego niezbędne jest zbilansowanie strat w całym kraju.

– Na dzień 11 lipca br. w odniesieniu do zbóż jarych zagrożonych suszą było 1437 gmin (57,99%), zbóż ozimych i roślin bobowatych – 1227 (49,52%), krzewów owocowych – 1153 (46,53%). Szczególnie dużą powierzchnię upraw zbóż jarych susza objęła w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim (od 67,07 do 81,89% gruntów ornych tych województw). Podobne wartości odnoszą się do zbóż ozimych i roślin bobowatych w woj. zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, podlaskim, wielkopolskim, (od 51,33 do 68,72% gruntów ornych tych województw) – informuje Biuro Prasowe MRiRW.

