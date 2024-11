Możliwości powalają, cena też. Autonomiczna ładowarka ManuRob Loadix

Francuska firma ManuRob zaprezentowała na targach EuroTier w Hanowerze w pełni elektryczną i autonomiczną ładowarkę o nazwie Loadix. Co potrafi i ile kosztuje ta maszyna?

Autonomiczna ładowarka ManuRob Loadix

Po raz pierwszy prototyp pojawił się dwa lata temu na targach SIMA we Francji, a obecnie przechodzi zaawansowane testy. Na niemieckich targach EuroTier w Hanowerze firma ManuRob pokazuje przedprodukcyjną wersję ładowarki Loadix. Jest ona w stanie podnosić ładunki o masie do 2 t na wysokość 4,1 m, a jej główną rolą jest transport szerokiej gamy materiałów – od trawy i kiszonki po buraki cukrowe.

System rozpoznawania materiałów

Loadix wykorzystuje zaawansowany system nawigacji, oparty na technologii LiDAR (pomiędzy przednimi kołami) do wykrywania przeszkód oraz sygnał GPS z korekcją RTK do precyzyjnego poruszania się w terenie. Dodatkowo kamera zaprogramowana do rozpoznawania materiału zapewnia automatyczną identyfikację przewożonych ładunków, co stanowi kluczowe udogodnienie dla zarządzania materiałami w biogazowniach.

Autonomiczna zmiana osprzętu

Ładowarka Loadix jest wyposażona w napęd Dana Spicer, z dwoma silnikami elektrycznymi – jednym dedykowanym do napędu z maksymalną prędkością 7,2 km/h oraz drugim zasilającym hydraulikę (60 l/min) do obsługi ramienia i zmiennych osprzętów. Dzięki systemowi identyfikacji typu osprzętu, autonomiczna ładowarka elektryczna potrafi samodzielnie zmieniać narzędzia, co czyni ją wszechstronną w zastosowaniu. Solidne koła Camso minimalizują odkształcenia, a niezależne sterowanie przednie i tylne pozwala na pokonywanie nachyleń do 30%.