Motocyklistka potrącona przez traktor

Ciężkich obrażeń nóg doznała motocyklistka, którą w pomorskiej miejscowości Cedry Małe potrącił ciągnik rolniczy.

Do zdarzenia doszło 1 października po godz. 15, gdy 43-letni mężczyzna, siedzący za kierownicą traktora, wykonał manewr skrętu w lewo, nie udzielając pierwszeństwa przejazdu jadącej z naprzeciwka motorowerem 56-letniej kobiecie. Doszło wówczas do zderzenia pojazdów, ciągnik przejechał po nogach kobiety, a ta z licznymi obrażeniami została przetransportowana do szpitala.

Zarówno kobieta, jak i mężczyzna byli trzeźwi. Traktorzyście zatrzymano prawo jazdy.

Paweł Palica