Monitoring stanu zdrowotnego i strat rodzin pszczelich w krajowych pasiekach

W Zakładzie Farmakologii i Toksykologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w latach 2014 – 2018 prowadzona jest bezpłatna diagnostyka laboratoryjna do 100 przypadków ostrych zatruć pszczół rocznie.

Podstawą prawną do pobierania materiału do badań przez komisję oraz realizacji badań laboratoryjnych jest Uchwała nr 229/2013 Rady Ministrów z 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”, w tym Zadanie 42 „Monitorowanie stanu zdrowotnego i strat rodzin pszczelich w krajowych pasiekach”.

Gromadzenie informacji o zatruciach pszczół środkami ochrony roślin zakłada art. 73 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455). Ponadto na podstawie art. 47 ust. 5 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin ogłoszony został krajowy plan działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin, który w ramach działania 7 zadania 4 przewiduje utworzenie systemu zbierania informacji o zatruciach pszczół środkami ochrony roślin. Diagnostyka ostrych zatruć pszczół środkami ochrony roślin prowadzona poprzez badania laboratoryjne w PIWet-PIB stanowi realizację powyższych zapisów prawnych.

– Przy podejrzeniu, że wskutek zastosowania środków ochrony roślin nastąpiło ostre zatrucie pszczół zainteresowany pszczelarz może przy udziale organizacji pszczelarskiej podjąć czynności zmierzające do powołania komisji, której działalność ma doprowadzić do uwierzytelnienia zaistniałego faktu. Skład komisji zgodnie z Uchwałą nr 229/2013 obejmuje pracownika Inspekcji Weterynaryjnej lub lekarza weterynarii wolnej praktyki, pracownika Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, właściciela pasieki oraz przedstawiciela organizacji pszczelarskiej. Komisja może być fakultatywnie powołana przez Urząd Gminy lub Urząd Miasta właściwy dla zaistniałego przypadku zatrucia pszczół, lub przez osobę mającą wejść w skład komisji – informuje PIWet-PIB.

Zadaniem komisji jest niezwłoczne pobranie materiału do badań, zabezpieczenie i przesłanie go do laboratorium. Ponadto członkowie komisji postępując w ramach swoich kompetencji: ustalają liczbę rodzin pszczelich z objawami zatrucia, oceniają stan zdrowotny pasieki, ustalają szacowaną wysokość szkody w pasiece, weryfikują czy na sąsiadujących uprawach, na których mogło dojść do zatrucia, środki ochrony roślin stosowane były w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia zwierząt, w miarę możliwości ustalają właściciela plantacji na której zastosowano środki ochrony roślin mogące stanowić prawdopodobne źródło zatrucia pszczół.

Źródło: PZP