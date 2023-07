MON nie przewiduje zwolnienia rolników ze służby wojskowej 

Rolnicy mogą znajdować się w obu grupach kwalifikujących się na ćwiczenia wojskowe, czyli zarówno w grupie rezerwistów aktywnych jak i pasywnych. Mimo konieczności codziennej pracy w gospodarstwie Ministerstwo Obrony Narodowej nie przewiduje wyłączenia rolników z tego obowiązku.

Wielkopolska Izba Rolnicza zwróciła się 19 lipca do prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza z wnioskiem o pilne podjęcie działań w sprawie zwolnienia rolników z obowiązku służby wojskowej. Jak czytamy w piśmie WIR “wezwanie na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe mogą dostać osoby, które nie ukończyły 55 roku życia, mają za sobą zasadniczą służbę wojskową lub przeszkolenie wojskowe zakończone przysięgą oraz miały nadany przydział mobilizacyjny do konkretnej jednostki wojskowej. Drugą grupą są osoby, które otrzymały kategorię wojskową, ale nie otrzymały przydziału do żadnej jednostki wojskowej i nie odbyły żadnego szkolenia wojskowego. Co do zasady rolnicy mogą znajdować się w obu grupach kwalifikujących się na ćwiczenia wojskowe, czyli w grupie rezerwistów aktywnych i pasywnych. Każdy kto otrzyma wezwanie i nie stawił się w wyznaczonym terminie w jednostce wojskowej, podlega karom przewidzianym w ustawie o obronie Ojczyzny – może zostać doprowadzony siłą przez Policję, grozi mu również kara grzywny lub ograniczenie wolności”.

Rolnicy słusznie obawiają się, że powołanie na ćwiczenia przeszkodzi im w prowadzeniu gospodarstwa, wymagającym przecież codziennej aktywności. Dochodzi zresztą do takich oburzających sytuacji, gdy powołanie dostaje np. rolnik mający 27 lat, ciężarną żonę, chorego ojca, ponad 40-hektarowe gospodarstwo, intensywną produkcję zwierzęcą oraz zaciągnięte kredyty. Jak twierdzi WIR, podobnych sytuacji jest więcej.

Dlatego Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się 21 lipca do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pilne podjęcie prac legislacyjnych w celu możliwości odroczenia służby wojskowej i zwolnienia z obowiązkowych ćwiczeń rolników prowadzących gospodarstwa rolne.

W odpowiedzi MRiRW przekazało stanowisko MON w tej sprawie. Minister Obrony Narodowej informuje, że nie ma możliwości zwolnienia rolników z odbycia służby wojskowej, ale “wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom osób prowadzących gospodarstwa rolne (…) w okresie letnim (lipiec – sierpień) rolnicy nie będą powoływani na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe”. Jednocześnie minister obrony “przychyla się do sugestii” ministra rolnictwa, “aby zasadnicze powoływania osób prowadzących gospodarstwa rolne na ćwiczenia wojskowe odbywały się w okresie jesienno-zimowym, jako porach roku najmniej intensywnych w realizacji prac rolnych, w których to rolnicy mogliby uczestniczyć bez znacznego uszczerbku dla swoich gospodarstw”.

Poza tym, jak informuje minister obrony narodowej, niezależnie od pory roku każdy rolnik ma możliwość odwołania się od decyzji w sprawie powołania na ćwiczenia wojskowe, a każdy taki przypadek będzie indywidualnie rozpatrywany.