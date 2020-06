Moja sytuacja w czasie koronawirusa – zaproszenie do udziału w II etapie badań

,,Moja sytuacja w okresie koronawirusa” – to nazwa projektu w ramach którego prowadzone jest obecnie badanie sytuacji społeczno-ekonomicznej ludności wiejskiej na tle mieszkańców miast.

Badanie jest kontynuacją badania prowadzonego w kwietniu br. przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, ale zostało rozszerzone o zagadnienia dotyczące mieszkańców obszarów wiejskich, w tym rolników oraz konsumentów żywności.

– Głównym celem badania jest zebranie opinii osób na temat ich dotychczasowych oraz przyszłych dochodów, stabilności ich miejsca pracy, zmian w zakresie konsumpcji oraz przyjmowanych postaw, a także przewidywań przeobrażeń, które zajdą na rynku pracy. Badanie pozwoli określić, jak zmienia się sytuacja gospodarstw w zakresie ubóstwa oraz warunków życia, a także sposobu wydatkowania środków, zarówno w badanych gospodarstwach domowych, jak i ich otoczeniu – zachęca do udziału w badaniu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Jak informuje IRWiR wyniki badania oraz wnioski i rekomendacje przyczynią się do zidentyfikowania potrzeb, zagrożeń, czy zmian w funkcjonowaniu mieszkańców w obszarów wiejskich, w tym rolników, a także będą mogły być wykorzystane do opracowania rozwiązań przeciwdziałających skutkom COVID-19 na obszarach wiejskich, co jest szczególnie ważne w kontekście przyjmowanych polityk szczegółowych państwa, w tym MRiRW.

Ankieta jest dostępna do 24 czerwca 2020 r. po kliknięciu w link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch120sKd6Y7tbHCUOLnoGH-Zjlb5khN_8G5Ons-5Za5_l4VA/viewform

Źródło: CDR

Opracował: Krzesimir Drozd