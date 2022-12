Modernizacja gospodarstw w nowym wydaniu w WPR 2023-2027. Kwoty i warunki wsparcia

W nowym rozdaniu WPR na lata 2023-2027 pojawi się działanie pod nazwą Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność, odpowiadające niejako znanemu z poprzedniego PROW działaniu pod nazwą Modernizacja gospodarstw rolnych.

Działanie to będzie podzielone na 4 obszary. I tak w obszarze A znajdą się operacje dotyczące produkcji zwierzęcej polegające na stosowaniu rozwiązań rolnictwa precyzyjnego w budynkach lub budowlach służących do produkcji zwierzęcej.

Obszar B dotyczył będzie produkcji ekologicznej w gospodarstwach prowadzących taką produkcję, a obszar C obejmował będzie operacje dotyczące produkcji rolnej w gospodarstwie polegające na zwiększeniu dochodowości poprzez bezpieczne dla konsumenta i efektywne przedłużanie trwałości produktów, przechowalnictwo lub przygotowanie do sprzedaży.

Najpopularniejszym obszarem, podobnie jak w poprzednim PROW, może być natomiast obszar D, który obejmował będzie operacje dotyczące produkcji roślinnej polegające na zakupie lub leasingu maszyn do zbioru.

Beneficjentami będą mogli być rolnik lub grupa rolników, a wielkość ekonomiczna gospodarstwa będzie się musiała zawierać w przedziale od 25 do 250 tys. euro. Ponadto trzeba będzie wykazać odpowiedni przychód ze sprzedaży w związku z prowadzoną działalnością, czyli co najmniej 75 tys. zł w obszarach A,C i D oraz 45 tys. zł w obszarze B.

Pomoc dotyczyć ma inwestycji, której realizacja doprowadzi do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie, w szczególności w wyniku racjonalizacji technologii produkcji lub wprowadzenia innowacji, zmiany profilu produkcji, poprawy jakości lub zwiększenia wartości dodanej produktu, co najmniej o 10 proc. w odniesieniu do roku bazowego w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy.

W tym miejscu dochodzimy do wysokości dotacji, która w obszarze B w przypadku budowy budynków i budowli służących produkcji ekologicznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii zakładających wyłącznie bezuwięziowe utrzymanie zwierząt lub zapewnienie wybiegów lub pastwisk dla zwierząt, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań będzie wynosiła maksymalnie 1 mln zł. Taki sam zwrot będzie w obszarze C w przypadku budowy np. przechowalni.

W pozostałych obszarach maksymalna wysokość zwrotu będzie wynosić 300 tys. zł i co ważne w przypadku ubiegania się o pomoc w więcej niż jednym obszarze limity nie łączą się.

Jeśli zaś chodzi o procentową wysokość zwrotu to 65 proc. zwrotu kosztów operacji otrzymają rolnicy mający nie więcej niż 40 lat lub realizujący operację w gospodarstwie prowadzącym działalność ekologiczną. W pozostałych przypadkach wielkość procentowa będzie wynosić 45 proc.