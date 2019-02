Modernizacja gospodarstw rolnych – propozycje samorządu rolniczego

Samorząd rolniczy przekazał ministrowi rolnictwa swoje uwagi i propozycje dotyczące operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW na lata 2014-2020.

Zdaniem izb rolniczych należałoby wprowadzić regionalizację poddziałania, z uwagi na odmienną strukturę gospodarstw i profile produkcji w poszczególnych województwach. Dodatkowo, powinna być stworzona rezerwa krajowa środków, która mogłaby zostać rozdysponowana w przypadku wyjątkowego zainteresowania poddziałaniem i wyczerpania środków w danym województwie.

Jak zaznacza Krajowa Rada Izb Rolniczych należałoby rozważyć także ujednolicenie obszarów a, b, c i d i przeprowadzanie naboru łącznie, w ramach jednego obszaru. Z dotychczasowych danych wynika, że największa popularnością cieszył się obszar d (97% wszystkich składanych wniosków), w związku z czym kwota zaplanowana na ten obszar okazała się niewystarczająca. Jeżeli zatem przeprowadzony zostałby jeden nabór, bez podziału na obszary, można byłoby wykorzystać środki, które przeznaczono na obszary a-c, a nie zostały wykorzystane.

Ponadto izby zaproponowały przeprowadzanie ciągłego naboru wniosków na operacje związane z inwestycjami budowlanymi. Dotychczasowa praktyka ogłaszania naboru wniosków np. przez 30 dni często nie pozwala rolnikowi złożyć kompletu dokumentu, zawierającego np. pozwolenie na budowę, którego uzyskanie wymaga czasu. Rolnicy nie są też w stanie uzupełnić wniosku w tym zakresie we wskazanych terminach. Ponoszą koszty przygotowania wniosku, a z uwagi na długotrwałe procedury administracyjne, wymagane przy inwestycjach budowlanych, wnioski zostają odrzucane jako niekompletne. Rolnicy nie mogą skorzystać z dofinansowania lub zmuszeni są czekać długi czas na kolejny nabór. Przeprowadzanie ciągłego naboru wniosków w tym zakresie wyeliminowałoby ten problem.

Aby zachować ranking wniosków przy ocenie, zdaniem samorządu rolniczego, należałoby określić stałą liczbę punktów, po uzyskaniu których wnioskodawca otrzymałby dofinansowanie. Jasne kryterium punktowe pozwoliłoby wielu rolnikom, którzy nie mogą osiągnąć założonego progu, na uniknięcie kosztownej procedury przygotowania wniosku.

– Należałoby również rozważyć zmniejszenie ilości punktów przyznawanych za spełnienie kryterium młodego rolnika do 1 pkt. Obecne 4 pkt, przy uzyskaniu dofinansowania od 5 pkt w woj. mazowieckim w zasadzie uniemożliwia otrzymanie dofinansowania przez wnioskodawców niespełniających tego kryterium. Ponadto wprowadzenie dodatkowych punktów (np. 1 pkt) za prowadzenie produkcji zwierzęcej zachęci wnioskodawców do rozszerzania profilu gospodarstw. Zdaniem samorządu rolniczego także wnioski, które zostały zaakceptowane, a nie otrzymały dofinansowania z uwagi na brak środków powinny otrzymywać dodatkowy punkt, ponieważ wnioskodawcy raz już ponieśli koszty ich prawidłowego przygotowania i zostały one pozytywnie zweryfikowane – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Źródło: KRIR