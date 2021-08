Modernizacja gospodarstw rolnych. Czy nabór wniosków zostanie wydłużony?

Izby rolnicze apelują do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o wydłużenie naboru wniosków na “Modernizację gospodarstw rolnych” we wszystkich jej obszarach. Wszystko to ze względu na przedłużające się żniwa.

– W związku z trudnymi warunkami pogodowymi i związanymi z nimi przedłużającymi się żniwami, termin naboru wniosków powinien zostać przedłużony do końca sierpnia 2021 roku – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Według samorządu rolniczego utrudniony zbiór plonów oraz związane z nim prace polowe, mogą spowodować, że część rolników nie będzie w stanie przygotować wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do ubiegania się o tego rodzaju pomoc.