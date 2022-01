Mocznik UFF jako tańsza alternatywa dla klasycznego mocznika. Co o nim wiadomo?

Podwyżki cen nawozów mineralnych, zwłaszcza azotowych, zmuszają producentów rolnych do szukania tańszych źródeł składników pokarmowych dla roślin. Od pewnego czasu na polskim rynku pojawiają się informacje na temat mocznika UFF, który jest produktem ubocznym pozyskiwany przy przetwórstwie ryb.

Ten duński mocznik o pylistej formie (struktura suchego proszku) to frakcja tłuszczowa mocznika, składająca się z mocznika (około 73 proc.) oraz około 22 proc. estrów etylowych i 5 proc. etanolu. Mocznik UFF zawiera 33 proc. azotu. Mimo, że stanowi on dość duże źródło azotu, nie ma jednoznacznie potwierdzonych badań dotyczących wpływu zawartych w nim kwasów tłuszczowych i etanolu na szybkość uwalniania azotu z tego produktu nawozowego.

Stąd też nie ma wystarczających danych na temat jego pobierania przez roślinę, a tym samym szybkości działania od momentu aplikacji. Mankamentem dla wielu producentów rolnych może być forma mocznika UFF, która może utrudniać jego stosowanie, w tym równomierny wysiew na powierzchni pola. Dodatkowo utrudnieniem przy aplikacji mocznika UFF może być obecność substancji tłuszczowych, zwłaszcza przy niższych temperaturach jego stosowania. Z kolei zasadniczą zaletą mocznika UFF będzie zapewne jego cena, zdecydowanie niższa od ceny klasycznego mocznika.

Mocznik UFF zalecany jest do stosowania w mieszaninie z nawozem naturalnym lub może być rozpuszczony w wodzie, w wyniku czego dochodzi do rozdziału na dwie frakcje, przy czym estry etylowe gromadzą się w górnej części, co umożliwia stopniowe uwalnianie skoncentrowanego roztworu z dolnej części pojemnika. Mocznik UFF może być również bezpośrednio aplikowany na pole, z zastrzeżeniem stosowania na wysuszoną glebę, zwłaszcza przy wysokich temperaturach powietrza i dużym nasłonecznieniu.

Mocznik UFF uzyskał w Danii certyfikat dopuszczający go do stosowania jako nawozu. W Polsce wprowadzany jest do obrotu na podstawie art. 5 Ustawy o nawozach i nawożeniu, czyli na podstawie przepisu określającego zasadę wzajemnego uznawania produktów dopuszczonych do obrotu w innym państwie członkowskim UE, przy zachowaniu standardów jakościowych obowiązujących dla nawozów krajowych.

Nawóz ten w Polsce będzie mógł być stosowany od 16 lipca 2022 r. Mocznik UFF będzie wprowadzony do obrotu na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające Rozporządzenie (WE) 2003/2003. Wprowadzenie mocznika UFF do obrotu będzie uzależnione od spełnienia przez niego wymogów powyższych rozporządzeń na podstawie oceny zgodności, która przeprowadzana jest przez odpowiednie jednostki certyfikujące, a nawóz zostanie oznakowany jako nawóz CE.